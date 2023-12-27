أوّل فنانة لبنانيّة تستخدم الذكاء الاصطناعي... باسكال مشعلاني "أحلى وأحلى" (فيديو)

أوّل فنانة لبنانيّة تستخدم الذكاء الاصطناعي... باسكال مشعلاني "أحلى وأحلى" (فيديو)

بمناسبة الأعياد، أطلقت الفنانة اللبنانيّة باسكال مشعلاني أغنيتها الجديدة بعنوان "أحلى وأحلى".

وزفّت باسكال مشعلاني الخبر السار لمتابعيها بالقول "بهديكن اغنيتي الجديدة "احلى واحلى" حبيت اعطي طاقة ايجابية وفرح وأمل".

وفي حديث مع موقع الـ LBCI، تحدّثت باسكال مشعلاني عن الفيديو كليب كاشفةً أنّها أوّل فنانة لبنانيّة تستخدم الذكاء الاصطناعي في كليب، وتمّ تصوير العمل في منطقة البترون.