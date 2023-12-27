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"أكوامان" يتصدر شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الميلادي في الصالات الأميركية
فنّ
2023-12-27 | 12:00
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"أكوامان" يتصدر شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الميلادي في الصالات الأميركية
"أكوامان" يتصدر شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الميلادي في الصالات الأميركية
تصدر فيلم "أكوامان أند ذي لوست كيندوم" ("Aquaman and the Lost Kingdom")، من بطولة جيسون موموا الذي يؤدي دور بطل خارق يعيش في البحر، إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الميلادية التي امتدت ثلاثة أيام، رغم انخفاض مبيعات التذاكر لهذا العمل من "عالم دي سي السينمائي"، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الثلاثاء.
وحصد الفيلم 38,3 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول لعرضه في الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، وفق الشركة.
ويتتبع الجزء الجديد من سلسلة "اكوامان"، ملك أتلانتس وهو يقسم وقته بين أعماق البحر والعالم فوق سطح المياه، ويجمع قواه مع أخيه غير الشقيق وعدوه السابق بمواجهة التهديدات الجاثمة على عالم تحت الماء بسبب الاضطرابات وتغير المناخ.
وحل في المرتبة الثانية فيلم "وونكا" الموسيقي الخيالي من إنتاج شركة "وارنر براذرز" وبطولة تيموتي شالاميه الذي يقدّم نسخة أصغر سنا من صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا - وهو شخصية أداها جين وايلدر من ثمّ جوني ديب. وحصد العمل إيرادات بلغت 28,4 مليون دولار.
وتبعته في المرتبة الثالثة النسخة الموسيقية الجديدة من فيلم "ذي كولور بوربل" "The Color Purple"، التي بدأ عرضها يوم عيد الميلاد الاثنين. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 18,2 مليون دولار، في أقوى انطلاقة لعمل في يوم الميلاد منذ فيلم "شيرلوك هولمز" في عام 2009.
وتعتمد إعادة التصور الجديدة للعمل على رواية أليس ووكر الحائزة جائزة بوليتزر والتي نُقلت لاحقاً إلى السينما قبل أن تحط رحالها في برودواي كمسرحية موسيقية. ويتبع العمل كفاح وانتصارات امرأة سوداء شابة في ريف ولاية جورجيا الأميركية في أوائل القرن العشرين.
وفي المركز الرابع جاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" الذي تدور أحداثه حول عائلة من بط مالارد في مغامرتها أثناء التحليق من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 17,5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له.
وحل في المركز الخامس فيلم "انيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي، حاصداً إيرادات بلغت 8,1 ملايين دولار.
وفي ما يأتي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:
6- "ذي أيرون كلو (6,8 ملايين دولار).
7- "سالار بارت 1 - سيسفاير" (6,7 ملايين دولار).
8- "ذي بويز إن ذي بوت" (5,7 ملايين دولار منذ بدء عرضه الاثنين في يوم الميلاد).
9- "ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سونغبيردز أند سنايكس" (4,1 ملايين دولار).
10- "دونكي" (3,7 ملايين دولار).
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