إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)

إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)

نجا الممثل المصري إدوارد فؤاد من حادث سير مروّع تعرّض له يوم أمس الأربعاء.

وطمأن إدوارد محبّيه على صحّته، مؤكّداً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ونشر إدوارد صوراً لسيارته المحطمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقها بعبارة "الحمدلله".