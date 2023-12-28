"صوت رامي عياش الأكمل بالعالم العربي"... متخصص موسيقي يشرح الأسباب

"صوت رامي عياش الأكمل بالعالم العربي"... متخصص موسيقي يشرح الأسباب

صرّح المتخصّص في مجال الموسيقى ومدرّب المقامات محمد خيري علي أن البوب ستار رامي عياش يمتلك الصوت الأكمل في العالم العربي.

وعلمياً، أوضح علي سبب اختياره لصوت رامي مشدداً أن "صوته يقول جميع الألوان: الرومانسي، الشعبي، الغربي، والاوبرالي وهذا نادر في عالمنا العربي".

كما وأكد أن العرب الصوتية التي يمتلكها رامي هي من أصعب العرب واصفاً اياه بالـ"صوت الخطير وفي نفس الوقت دافىء وحنون" ويمتلك "جميع الطبقات الباص والبارتيون والتينور الحاد".

وشرح أن مساحة صوت رامي ٣ اوكتاف وهذه المساحة نادرة وغير متواجدة الا بأصوات عمالقة الفن العربي مثل الراحل وديع الصافي، صباح فخري والنقشبندي.

من جهة أخرى، يستعد البوب ستار رامي عياش لإحياء حفلة ليلة رأس السنة مع محبّيه في تونس.