هاني شاكر يرفض الغناء في المنزل رغم طلبات زوجته... فما السبب؟

هاني شاكر يرفض الغناء في المنزل رغم طلبات زوجته... فما السبب؟

كشف الفنان المصري هاني شاكر أنّ زوجته تطلب منه الغناء في المنزل، لكنه يرفض ذلك. فما السبب؟

برّر هاني شاكر رفضه بالقول "أرفض طلبها هذا بشدّة لأنني أرى أن غنائي يجب أن ينحصر في البروفات والحفلات".

وتحدّث هاني شاكر عن زوجته فقال "زوجتي ناقدة لاذعة وبتقول رأيها بصراحة ووضوح من غير مجاملات أو كسوف، وأنا بحب فيها كده".