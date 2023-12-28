بعد تعرّضه للنصب... هل لا يزال حلمي بكر بكامل قواه العقليّة؟

بعد تعرّضه للنصب... هل لا يزال حلمي بكر بكامل قواه العقليّة؟

بعد تعرّض الموسيقار المصري حلمي بكر للنصب بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، كشفت زوجته سماح القرشى عن آخر تطوّراته الصحيّة.

وأشارت زوجة الموسيقار حلمي بكر إلى أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث.

وأوضحت أن حلمي بكر مازال يتذكر كل شيء من حوله، ويتحدث في الفن وهو في كامل قواه العقلية.