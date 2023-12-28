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دوللي بارتون تُحقق رغبة مريض على فراش الموت... هذا ما فعلته "للمعجب المخلص"!
فنّ
2023-12-28 | 09:33
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دوللي بارتون تُحقق رغبة مريض على فراش الموت... هذا ما فعلته "للمعجب المخلص"!
حققت النجمة الأميركية دوللي بارتون رغبة رجل يحتضر في زمن عيد الميلاد.
ووفق موقع "
نيويورك بوست
"، كان ليغراند غولد، المقيم في ولاية يوتا الأميركية، والذي نشأ في ولاية تينيسي تمامًا مثل بارتون، من أشد المعجبين بالمغنية الأسطورية طوال حياته.
لذلك، عندما تم تشخيص إصابته بسرطان القولون والمستقيم في عام 2019، قام هو وزوجته، أليس غولد، بإعداد قائمة تضم 11 شيئًا أراد القيام بها قبل وفاته. وكانت إحدى تلك الرغبات هي "لقاء دوللي بارتون".
وفي مقابلة مع قناة KSL-TV، قال ليغراند: "فكرت، حسنًا، لن يحدث هذا أبدًا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُخبر الأب لخمسة أطفال أن مرض السرطان "ينتشر" وأن العلاج الكيميائي "لم يعد فعالاً"، مما يعني أنه لم يتبق لديه الكثير من الوقت للقيام بكل رغباته في قائمته.
ولكن لحسن الحظ، علمت بارتون برغبته في مقابلتها واتصلت بعائلة غولد في حوالي الساعة 9:30 صباحًا صباح يوم الجمعة.
وسجلت زوجته المكالمة التي بدأت عندما سألت بارتون المعجب المريض عن شعوره وشكرته على كونه "معجبًا مخلصًا".
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