الهيئة الملكية للعلا تكرّم السيدة ماجدة الرومي!

الهيئة الملكية للعلا تكرّم السيدة ماجدة الرومي!

كرّمت الهيئة الملكية للعلا السيدة ماجدة الرومي عبر وضع بصمة يدها بالطين القديم، وهي مبادرة تكوّن اتصالا لا يمكن انكاره مع المدينة التراثية بهدف استعراضها لاحقا في حي الجديدة المخصص لتعزيز الثقافة المحلية.



وأتت هذه المبادرة ضمن حملة "بين ايدينا" لرفع الوعي حول اهمية الحفاظ على الكنوز التاريخية والثقافية الملموسة وغير الملموسة.