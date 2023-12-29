مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير في جنوب افريقيا

قتل مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية "سارافينا" التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري، الاربعاء في حادث سير عن عمر 68 عاماً كما أعلنت عائلته.وقالت العائلة في بيان "بقلب مثقل نعلن وفاة شقيقنا الحبيب ووالدنا المحبوب ووالدنا والزوج والمواطن مبونغيني نغيما" موضحة أنه قتل في حادث تصادم مباشر عند عودته من جنازة في مقاطعة الكاب الشرقية.وكانت "سارافينا" جعلت من نغيما نجماً موسيقياً على المستوى الافريقي وتم عرض النسخة المسرحية لمدة عامين على خشبة برودواي.تلعب ووبي غولدبرغ دور البطولة في الفيلم المقتبس عن سارافينا والذي أثار إعجاباً كبيراً في مهرجان كان السينمائي عام 1992، وهو عام صدوره، وتم عرضه مرة أخرى خلال الدورة الأخيرة.كان نغيما أيضاً ممثلاً ومغنياً ومصمم رقصات وملحناً.