جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟

جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟

دخلت الممثلة اللبنانيّة جوانا كركي القفص الذهبي للمرّة الثانية في حفل زفاف ضخم أقيم في بيروت وجمع الأهل والأصدقاء.

وسرعان ما بدأت التساؤلات حول هوية سعيد الحظ، بعد انتشار معلومات غير مؤكّدة أنّه "ميليونير".

في التفاصيل، زوج جوانا كركي الجديد هو رجل الأعمال الأردني عمر الشرطيط، وقد حرص الثنائي على وجود كلّ من وديع الشيخ، ناجي الأسطا، كريم نور، ربيع الجميل، ماريو باسيل، طوني بارود وغيرهم في حفل الزفاف.