فنانة عربية أنفقت ١٠٠ ألف دولار لتناول الآيس كريم

فنانة عربية أنفقت ١٠٠ ألف دولار لتناول الآيس كريم

أثارت الفنانة الكويتيّة شمس الجدل بمقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، كشفت فيه أنها كانت تميل إلى صرف النقود بكثرة سابقاً.

وسردت شمس الكويتيّة "لو جمعت الفلوس اللي دفعتها في المطاعم هشتري بيها بلد. كنت أخد طيارة خاصة ومعايا الإكس وأقوله عاجبني اروح روما فيه محل آيس كريم وبروح وأرجع، والطيارة من دبي لروما ممكن تكلفنا بس بترول 100 ألف دولار، عشان بس أكل آيس كريم مش موجود غير في روما".