الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سحب "فيديو كليب" نجمة عالمية بسبب مشاهد "حساسة"... وما علاقة حرب غزة؟

فنّ
2023-12-30 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سحب &quot;فيديو كليب&quot; نجمة عالمية بسبب مشاهد &quot;حساسة&quot;... وما علاقة حرب غزة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سحب "فيديو كليب" نجمة عالمية بسبب مشاهد "حساسة"... وما علاقة حرب غزة؟

قررت الفنانة العالمية دوا ليبا سحب فيديو كليب بتكلفة ضخمة بعدما وُجِد أنه قد يثير الجدل في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
 
وقامت النجمة البريطانية، البالغة من العمر 28 عامًا، بتصوير الفيديو في سرية تامة، والذي يظهر مشاهد انفجارات ومواجهات وفوضى، قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة في 7 تشرين الأول.
 
ويأتي هذا الفيديو ضمن الاستعدادات لإصدار ألبومها الجديد المُقرر الإعلان عنه العام المقبل.
 
لكن، وفقًا لمصادر داخلية، تم إتخاذ قرار بإلغاء الفيديو بعد سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت بين فريق دوا ليبا.
 
وقد أفاد أحد المتابعين في مجال الموسيقى: "تم تصوير الفيديو في شهر أيلول الماضي كجزء من حملة دوا، ولكن تم اتخاذ قرار بإلغائه بناءً على التطورات الأخيرة في المنطقة".
 

آخر الأخبار

فنّ

نجمة عالمية

دوا ليبا

حرب غزة

فيديو كليب

مشاهد

متفجرات

اسرائيل

فلسطين

قطاع غزة.

LBCI التالي
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
محضر مخالفة بحق بيرس بروسنان... وهذا هو السبب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:53

الجزيرة: اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي في مخيم البريج

LBCI
أخبار دولية
2023-12-27

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي إلى 21110 شهداء

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-24

متحدث عسكري: القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة

LBCI
خبر عاجل
2023-12-16

الخارجية الفرنسية: كولونا ستتوجه الى اسرائيل وفلسطين المحتلة الاحد والى لبنان الاثنين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:43

ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:34

نجل أيمن رضا يدخل القفص الذهبي... لقطات من حفل الزفاف المميز

LBCI
فنّ
05:33

مفاجأة حفل "صوت الوطن" بالرياض... لارا فابيان تغنّي مع محمد عبده (فيديو)

LBCI
فنّ
05:27

بعد أيام قليلة على انفصالها... هل تعيش شيرين عبد الوهاب قصة حب جديدة؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:33

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-28

المساعي لإسقاط إضراب المدارس مستمرة

LBCI
حال الطقس
2023-11-01

طقس متقلّب يسيطر على لبنان.. وعودة للاستقرار أواخر الاسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-28

طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

الذكاء الاصطناعيّ بدأ يتمدد ببعض المجالات... فما هي مصادر قوته ونقاط ضعفه؟

LBCI
أخبار دولية
07:50

القطاع الصحيّ في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:43

عطل التلفريك يطرح أسئلة عدة لا تزال أجوبتها تنتظر التحقيقات حول الحادث

LBCI
رياضة
13:49

"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإبداع اللبناني في تصميم وصناعة الأثاث يصل إلى فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد عطل التلفريك... "الطاقة" توضح و"السياحة" تطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

نوع جديد من الفن في لبنان... والفنان ليس إنسانا

LBCI
أخبار دولية
13:42

ممنوع مرور السفن الإسرائيلية... أين ولماذا؟

LBCI
أخبار دولية
13:40

تل أبيب تبحث مع القاهرة والدوحة في تفاصيل الصفقة الجديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:51

جريحان في إشتباك على أوتوستراد جونية

LBCI
خبر عاجل
08:27

هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات

LBCI
أمن وقضاء
04:18

قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن

LBCI
أخبار لبنان
14:22

"حزب الله" نفى ما أوردته "لوفيغارو"

LBCI
منوعات
16:42

مشاهير "شبه عراة" يثيرون الجدل في روسيا...حفل أشعل هجوما واسعا وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
16:17

قيّده عارياً إلى كرسي ووضع تفاحة في فمه وجزرة في مؤخرته... ما ارتكبه هذا الطااهي بحق زميله صادم وهذه التفاصيل!

LBCI
صحف اليوم
00:01

حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)

LBCI
فنّ
05:15

إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More