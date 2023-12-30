مفاجأة حفل "صوت الوطن" بالرياض... لارا فابيان تغنّي مع محمد عبده (فيديو)

مفاجأة حفل "صوت الوطن" بالرياض... لارا فابيان تغنّي مع محمد عبده (فيديو)

توجّهت جميع الأنظار في الساعات الماضية نحو حفل "صوت الوطن"، وهو الحفل التكريمي لمسيرة 60 عاماً من الإبداع الفنّي لفنان العرب محمد عبده.

وتخلّل الحفل، الّذي أقيم في بوليفارد الرياض بقيادة المايسترو وليد فايد، مفاجأة مميّزة وهي حضور النجمة العالميّة لارا فابيان.

وفي التفاصيل، قدّمت الفنانة لارا فابيان مجموعة من أشهر أغنياتها على خشبة المسرح، وشاركت بغناء "مجموعة إنسان" مع فنان العرب محمد عبده.