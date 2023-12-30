مفاجأة حفل "صوت الوطن" بالرياض... لارا فابيان تغنّي مع محمد عبده (فيديو)

رائعة مجموعة إنسان في دويتو بين فنان العرب محمد عبده و الفنانة العالمية لارا فابيان @Mohammed_Abdu@RiyadhSeason
#٦٠عام_محمد_عبده#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/I8WrWiJ1ZS
— MBC1 (@mbc1) December 29, 2023
رائعة مجموعة إنسان في دويتو بين فنان العرب محمد عبده و الفنانة العالمية لارا فابيان @Mohammed_Abdu@RiyadhSeason
#٦٠عام_محمد_عبده#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/I8WrWiJ1ZS
مشاركة الفنانة العالمية لارا فابيان في حفلة فنان العرب محمد عبده 🎙️ @Mohammed_Abdu@RiyadhSeason
#٦٠عام_محمد_عبده#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/859MOfeX3C
— MBC1 (@mbc1) December 29, 2023
مشاركة الفنانة العالمية لارا فابيان في حفلة فنان العرب محمد عبده 🎙️ @Mohammed_Abdu@RiyadhSeason
#٦٠عام_محمد_عبده#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/859MOfeX3C