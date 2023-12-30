ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)

ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة النجمة "ماجدة الرومي" تبدأ حفلتها الغنائية على مسرح مرايا في #العلا ، وتطرب جمهورها بأغنية خاصة عن #العلا من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن
تغطية / أحمد السالم - @ALSALEM_2013 - #العلا pic.twitter.com/edqY2bsANX
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 29, 2023
ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة النجمة "ماجدة الرومي" تبدأ حفلتها الغنائية على مسرح مرايا في #العلا ، وتطرب جمهورها بأغنية خاصة عن #العلا من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن
تغطية / أحمد السالم - @ALSALEM_2013 - #العلا pic.twitter.com/edqY2bsANX