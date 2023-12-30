ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)

ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)

ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"، أطلّت السيدة ماجدة الرومي على مسرح مرايا وقدّمت أغنية خاصّة عن العلا من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان عبد الرب ادريس.

وفي التفاصيل، فاجأت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي الحضور بأغنية تحمل عنوان "قمر تاني"، وغازلت فيها سحر مدينة العلا.

وصرّحت ماجدة الرومي "هذه الاغنية قُدّمت خصيصاً للعلا، الّتي أحبّها وتستحق منا وقفة تقدير لأنها استقبلتنا بالأحضان".

وأردفت الرومي قائلةً "أشكر إدارة حفلات العلا الّتي رشّحت اسمي لأقدّم هذه الأغنية، ونحن نعتبر أنفسنا في بيتنا، وأتمنّى أن ينال هذا العمل إستحسان الجميع وأن تصل الأغنية إلى قلوبكم".

وأطربت ماجدة الرومي الجمهور بمجموعة من أجمل أغنياتها، فتفاعل معها الجمهور بحماس.