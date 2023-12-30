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في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)

فنّ
2023-12-30 | 11:26
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في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
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في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)

في ذكرى زواجهما العاشرة، قدم النجم البوب "رامي عيّاش" لزوجته داليدا ليلة لا تُنسى تمزج بين الفخامة والرومانسية.
 
رامي، الذي يتميز دائمًا بابتكاراته الفنية الراقية، خطف الأنظار بعد عشاء خاص مع العائلة في إحدى الفنادق الفاخرة، حيث حوّل هذا العشاء المتواضع إلى حفل زفاف راقي.
 
أما بالنسبة لداليدا، فقد ابتهجت بإطلالة ساحرة من تصميم المبدع العالمي زهير مراد، حيث ارتدت فستانًا ناعمًا باللون الأبيض يناسب المناسبة الخاصة.
 
أما رامي، فقد أهدى زوجته خاتمًا فاخرًا يُعد من أروع تصاميم الماركات العالمية، مزينًا بحجر أميرالد ومحاطًا بالألماس، مُظهرًا به حبه العميق وتقديره لها.
 
وكعربون من الحب والاحتفاء، قدم رامي أغنية منفردة باللهجة اللبنانية بعنوان "يا مراية بيتي"، حيث تألقت فيها موهبته الغنائية وجمال الكلمات التي وضعها الشاعر مازن غنام والتوزيع الفني للموسيقار الكسندر ميساكيان.
 
واختتم الحفل بمشاركة رامي لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على مشاركته فرحته، مُضيفًا لمسة فنية ختامية تكريمًا لهذا اليوم المميز.
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

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رامي عياش

داليدا عياش

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فستان أبيض.

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