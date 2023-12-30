الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
2023-12-30 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
في ذكرى زواجهما العاشرة، قدم النجم البوب "رامي عيّاش" لزوجته داليدا ليلة لا تُنسى تمزج بين الفخامة والرومانسية.
رامي، الذي يتميز دائمًا بابتكاراته الفنية الراقية، خطف الأنظار بعد عشاء خاص مع العائلة في إحدى الفنادق الفاخرة، حيث حوّل هذا العشاء المتواضع إلى حفل زفاف راقي.
أما بالنسبة لداليدا، فقد ابتهجت بإطلالة ساحرة من تصميم المبدع العالمي زهير مراد، حيث ارتدت فستانًا ناعمًا باللون الأبيض يناسب المناسبة الخاصة.
أما رامي، فقد أهدى زوجته خاتمًا فاخرًا يُعد من أروع تصاميم الماركات العالمية، مزينًا بحجر أميرالد ومحاطًا بالألماس، مُظهرًا به حبه العميق وتقديره لها.
وكعربون من الحب والاحتفاء، قدم رامي أغنية منفردة باللهجة اللبنانية بعنوان "يا مراية بيتي"، حيث تألقت فيها موهبته الغنائية وجمال الكلمات التي وضعها الشاعر مازن غنام والتوزيع الفني للموسيقار الكسندر ميساكيان.
واختتم الحفل بمشاركة رامي لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على مشاركته فرحته، مُضيفًا لمسة فنية ختامية تكريمًا لهذا اليوم المميز.
آخر الأخبار
فنّ
رامي عياش
داليدا عياش
زوجته
عيد زواج
المرة الثانية
فندق فخم
رومانسية
فخامة
حب
فستان زفاف
فستان أبيض.
التالي
سحب "فيديو كليب" نجمة عالمية بسبب مشاهد "حساسة"... وما علاقة حرب غزة؟
محضر مخالفة بحق بيرس بروسنان... وهذا هو السبب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-12-07
قبلات ورومانسية بين محمد رمضان وزوجته في الطائرة الخاصة وعلى البحر... والتعليقات ممنوعة!
فنّ
2023-12-07
قبلات ورومانسية بين محمد رمضان وزوجته في الطائرة الخاصة وعلى البحر... والتعليقات ممنوعة!
0
منوعات
2023-11-01
قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!
منوعات
2023-11-01
قصة حب غريبة وغير مألوفة...هكذا وقعت شابة في حب أخيها غير الشقيق وتزوجته!
0
عالم الطبخ
11:13
إلى محبي القريدس... اعتمدوا هذه الطريقة المبتكرة لإعداده مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:13
إلى محبي القريدس... اعتمدوا هذه الطريقة المبتكرة لإعداده مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
امن وقضاء
08:20
إحباط محاولة تهريب كبتاغون ومواد مخدرة في المطار
امن وقضاء
08:20
إحباط محاولة تهريب كبتاغون ومواد مخدرة في المطار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:43
ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)
فنّ
06:43
ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)
0
فنّ
06:34
نجل أيمن رضا يدخل القفص الذهبي... لقطات من حفل الزفاف المميز
فنّ
06:34
نجل أيمن رضا يدخل القفص الذهبي... لقطات من حفل الزفاف المميز
0
فنّ
05:33
مفاجأة حفل "صوت الوطن" بالرياض... لارا فابيان تغنّي مع محمد عبده (فيديو)
فنّ
05:33
مفاجأة حفل "صوت الوطن" بالرياض... لارا فابيان تغنّي مع محمد عبده (فيديو)
0
فنّ
05:27
بعد أيام قليلة على انفصالها... هل تعيش شيرين عبد الوهاب قصة حب جديدة؟!
فنّ
05:27
بعد أيام قليلة على انفصالها... هل تعيش شيرين عبد الوهاب قصة حب جديدة؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-27
جعجع: الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة
أخبار لبنان
2023-11-27
جعجع: الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة
0
منوعات
2023-12-28
عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!
منوعات
2023-12-28
عاش حياةً سابقة وشهد على الثورة الفرنسية… إليكم سلسلة تنبؤات مخيفة لمنجّم عالمي!
0
أخبار دولية
2023-11-26
وزيرة الدولة بالخارجية القطرية للجزيرة: محادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي
أخبار دولية
2023-11-26
وزيرة الدولة بالخارجية القطرية للجزيرة: محادثات في اتجاه محاولة تمديد الهدنة على المسار السياسي
0
صحة وتغذية
2023-08-17
بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!
صحة وتغذية
2023-08-17
بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
0
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:27
هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
خبر عاجل
08:27
هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
2
أمن وقضاء
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن
أمن وقضاء
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن
3
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
4
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
5
فنّ
05:15
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
فنّ
05:15
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
6
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
7
حال الطقس
02:31
كيف سيكون طقس رأس السنة؟
حال الطقس
02:31
كيف سيكون طقس رأس السنة؟
8
صحف اليوم
00:01
حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:01
حزب الله لـ"الخماسية": أعطونا الرئاسة وخذوا الـ 1701 (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More