"لمس جسدها وأدخل لسانه إلى حلقها"... بولا عبدول تقاضي أحد المنتجين بتهمة الاعتداء الجنسي

في تطور قضائي مثير للجدل، أقدمت الفنانة والنجمة الأميركية السورية الأصل، بولا عبدول، على رفع دعوى قضائية ضد منتج برنامج المواهب "أميركان آيدول"، نايجل ليثغو، بتهمة الاعتداء الجنسي.

حسب ما نقلت وسائل الإعلام، اتهمت بولا عبدول منتج البرنامج البارز بأنه اعتدى عليها جنسيًا في مناسبتين مختلفتين. الدعوى القضائية، التي تم رفعها في كاليفورنيا، أكدت أن هذه الحوادث وقعت خلال فترة عملها في لجنة التحكيم بالبرنامج بين عامي 2002 و2009.

وفي تفاصيل الدعوى، زُعم أن ليثغو قام بأعمال مضايقة جسدية لبولا ووصفها بأنها كانت تعرضت لمضايقات وتمييزات أثناء فترة عملها مع المنتج، بحسب وكالة فرانس برس.

كما أشارت الدعوى إلى أن ليثغو حسّسَ على جسد عبدول و"أدخل لسانه إلى حلقها" في مصعد الفندق خلال سفرهما معاً لإجراء الاختبارات للمتقدمين إلى "أميركان آيدول" في بدايات البرنامج.

لكن من ناحيته، نفى نايجل ليثغو هذه الاتهامات بشدة في تصريحات لإحدى الإذاعات، مُعبرًا عن صدمته وحزنه من هذه الادعاءات.

يُذكر أن هذه الدعوى تأتي في سياق موجة من القضايا القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش في الوسط التلفزيوني الأميركي، والتي تستهدف العديد من الشخصيات المعروفة. ويُتوقع أن تُثير هذه القضية جدلًا كبيرًا في الأوساط الفنية والإعلامية العالمية.