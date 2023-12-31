وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!

وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!

توفي على نحو "مفاجئ" عن 75 عاماً الممثل البريطاني "توم ويلكنسون" الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتولى دور البطولة في فيلم "ذي فُل مونتي" الشهير، وفق وكالة "فرانس برس".



وكان يتحدث الفيلم عن مجموعة من عمال الصلب الذين بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصي تعرّ بعدما أصبحوا عاطلين من العمل.



وأصدر مدير أعمال ويلكنسون بياناً أفاد فيه أن عائلة الممثل تعلن ببالغ الأسى أنه توفي فجأة في منزله يوم 30 كانون الأول، محاطاً بزوجته وعائلته.



وفاز الراحل بجائزة غولدن غلوب عام 2009 وبجائزة إيمي عام 2008 عن تجسيده دور بنجامين فرانكلين، وفي رصيده أكثر من 130 دوراً في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها "باتمان بيغينز"، "شكسبير إن لاف" و"إيترنل سانشاين أوف ذي سبوتلِس مايند".



وخلال تصوير مسلسل "فيرست أمونغ أيكوالز" عام 1986، نشأت علاقة عاطفية بينه وبين الممثلة ديانا هاردكاسل، فتزوجا عام 1988، ورزقا ابنتين.



ومُنِح ويلكنسون عام 2005 لقب ضابط وسام الإمبراطورية البريطانية نظراً للخدمات التي قدّمها لفن التمثيل.