الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!
فنّ
2023-12-31 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!
وفاة "توم ويلكنسون"... تفاصيل مهمة عن حياة بطل فيلم "ذي فُل مونتي"!
توفي على نحو "مفاجئ" عن 75 عاماً الممثل البريطاني "توم ويلكنسون" الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، وتولى دور البطولة في فيلم "ذي فُل مونتي" الشهير، وفق وكالة "فرانس برس".
وكان يتحدث الفيلم عن مجموعة من عمال الصلب الذين بدأوا مسيرة مهنية جديدة كراقصي تعرّ بعدما أصبحوا عاطلين من العمل.
وأصدر مدير أعمال ويلكنسون بياناً أفاد فيه أن عائلة الممثل تعلن ببالغ الأسى أنه توفي فجأة في منزله يوم 30 كانون الأول، محاطاً بزوجته وعائلته.
وفاز الراحل بجائزة غولدن غلوب عام 2009 وبجائزة إيمي عام 2008 عن تجسيده دور بنجامين فرانكلين، وفي رصيده أكثر من 130 دوراً في أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من بينها "باتمان بيغينز"، "شكسبير إن لاف" و"إيترنل سانشاين أوف ذي سبوتلِس مايند".
وخلال تصوير مسلسل "فيرست أمونغ أيكوالز" عام 1986، نشأت علاقة عاطفية بينه وبين الممثلة ديانا هاردكاسل، فتزوجا عام 1988، ورزقا ابنتين.
ومُنِح ويلكنسون عام 2005 لقب ضابط وسام الإمبراطورية البريطانية نظراً للخدمات التي قدّمها لفن التمثيل.
آخر الأخبار
فنّ
"توم
ويلكنسون"...
تفاصيل
"ذي
مونتي"!
"لمس جسدها وأدخل لسانه إلى حلقها"... بولا عبدول تقاضي أحد المنتجين بتهمة الاعتداء الجنسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-29
شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!
منوعات
2023-12-29
شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!
0
منوعات
2023-12-12
خطأ طبي أودى في حياة مراهق... تم "افتراض" حقيقة النتائج وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-12-12
خطأ طبي أودى في حياة مراهق... تم "افتراض" حقيقة النتائج وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-11-27
"زوجي خانني مع امرأة شابة ثم أخبرني أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة"... قصة غريبة وتفاصيلها صادمة!
منوعات
2023-11-27
"زوجي خانني مع امرأة شابة ثم أخبرني أنهما كانا عاشقين في حياة سابقة"... قصة غريبة وتفاصيلها صادمة!
0
آخر الأخبار
2023-11-21
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها
آخر الأخبار
2023-11-21
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:43
"لمس جسدها وأدخل لسانه إلى حلقها"... بولا عبدول تقاضي أحد المنتجين بتهمة الاعتداء الجنسي
فنّ
06:43
"لمس جسدها وأدخل لسانه إلى حلقها"... بولا عبدول تقاضي أحد المنتجين بتهمة الاعتداء الجنسي
0
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
0
فنّ
2023-12-30
ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)
فنّ
2023-12-30
ماجدة الرومي تغازل العلا بأغنية خاصّة... تفاصيل الليلة الاستثنائية في "شتاء طنطورة" (فيديو)
0
فنّ
2023-12-30
نجل أيمن رضا يدخل القفص الذهبي... لقطات من حفل الزفاف المميز
فنّ
2023-12-30
نجل أيمن رضا يدخل القفص الذهبي... لقطات من حفل الزفاف المميز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
07:04
حاول الجلوس في السيارة الخطأ... هذا ما حصل مع مريض الزهايمر!
منوعات
07:04
حاول الجلوس في السيارة الخطأ... هذا ما حصل مع مريض الزهايمر!
0
منوعات
2023-12-28
"استدرج طفلة وصوّرها عارية ثم اغتصبها"... بلد عربي يُعاقب الجاني بأقصى العقوبات
منوعات
2023-12-28
"استدرج طفلة وصوّرها عارية ثم اغتصبها"... بلد عربي يُعاقب الجاني بأقصى العقوبات
0
آخر الأخبار
2023-11-30
ميشال معوض للـLBCI: الشعب الفلسطيني ضحية حتى من قبل 7 تشرين والمفتاح الأساسي للإستقرار في المنطقة هو إعطاء هذا الشعب حقوقه عبر حل الدولتين
آخر الأخبار
2023-11-30
ميشال معوض للـLBCI: الشعب الفلسطيني ضحية حتى من قبل 7 تشرين والمفتاح الأساسي للإستقرار في المنطقة هو إعطاء هذا الشعب حقوقه عبر حل الدولتين
0
منوعات
2023-12-25
ظهرت عليها أعراض الأنفلونزا ثم وقعت الفاجعة قبل الميلاد... والعائلة ترفع الصوت: "احموا أطفالكم" (صورة)
منوعات
2023-12-25
ظهرت عليها أعراض الأنفلونزا ثم وقعت الفاجعة قبل الميلاد... والعائلة ترفع الصوت: "احموا أطفالكم" (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
0
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
2
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
3
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
4
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
5
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
6
منوعات
12:34
مظهر مؤثرة يثير الجدل في صالة رياضية: "لماذا يتصرّف الجميع وكأنني عارية؟" (فيديو)
منوعات
12:34
مظهر مؤثرة يثير الجدل في صالة رياضية: "لماذا يتصرّف الجميع وكأنني عارية؟" (فيديو)
7
صحة وتغذية
11:42
ما هي الأطعمة الّتي تسبب إطلاق الريح؟
صحة وتغذية
11:42
ما هي الأطعمة الّتي تسبب إطلاق الريح؟
8
منوعات
11:58
مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!
منوعات
11:58
مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More