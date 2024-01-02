بُترت قدمه وساءت حالته... فادي إبراهيم في خطر وبحاجة إليكم

بُترت قدمه وساءت حالته... فادي إبراهيم في خطر وبحاجة إليكم

ساءت حالة الممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم في الأيام الماضية، وأدّت أزمته الصحيّة إلى بتر قدمه ويعيش في خطر خسارة أعضاء أخرى من جسمه إذا لم تتمّ مساعدته.

وفي التفاصيل، كشف موقع "الفن" أن "زملاء فادي إبراهيم ساعدوه، لكن الأخير بحاجة لعلاج كبير يكلّفه الكثير عدا عن غسيل الكلى المُكلف أيضاً".

وسارع روّاد الانترنت الى إعادة نشر هذه المعلومات عسى أن تتم مساعدة الممثل اللبناني المحبوب فادي إبراهيم.