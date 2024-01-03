المهاجرون...أبطال على شاشات السينما

المهاجرون...أبطال على شاشات السينما

بعيدا من التجاذب السياسي، باتت شخصية المهاجر حاضرة بشكل متزايد في أفلام سينمائية يكون فيها بطلاً، مثل فيلم" إيو كابيتانو" الذي بدأ عرضه أخيراً في عدد من الدول الأوروبية للمخرج الايطالي "ماتيو غاروني".







وفي السابع من شباط ، سيتم عرض فيلم "غرين بوردر" للمخرجة البولندية "أنييشكا هولاند"، حول محن المهاجرين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس. أما في السينما الفرنسية، فتقع قضية الهجرة في صلب فيلم "لا تيت فرواد" الذي تنطلق عروضه في 17 كانون الثاني ، ويتناول مهربي المهاجرين في جبال الألب.







وبعد خمسة عشر عاما من فيلم "غومور" عن المافيا في نابولي، اختار غاروني في فيلمه الجديد ان يصور بشكل ملحمي قصة مؤثرة لشابين سنغاليين تجمعهما قرابة عائلية يقرران مغادرة بلدهما والانتقال إلى أوروبا لتحسين حياتهما، فيخوضان رحلة محفوفة بالمخاطر، عبر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.







وحصل "إيو كابيتانو" على عدد من الجوائز في مهرجان البندقية السينمائي الأخير، واختارته إيطاليا لتمثيلها في السباق إلى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. ولهذا الفيلم دلالة رمزية معبّرة جداً في بلد تتولى السلطة فيه حكومة يمينية متطرفة، ويقع على خط المواجهة في موضوع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.







ويروي الفيلم قصة المراهقين السنغاليين سيدو وموسى، وهما قريبان يقرران ترك أسرتهما دون أن ينبسا بكلمة واحدة لتجربة حظهما في أوروبا. غيّر الفيلم حياة ممثله الرئيسي سيدو سار، السنغالي البالغ من العمر 19 عاما والذي كانت بالنسبة له أول تجربة سينمائية نال عنها جائزة أفضل ممثل صاعد في البندقية.







ولكن عرض الافلام لا يمر احيانا بدون اثارة جدل. ففي 2022 رافقت إطلاق فيلم "أنغاجيه أو "Engages"، وهو فيلم فرنسي عن المهاجرين في جبال الألب، حملة كراهية موجهة ضد مخرجته "إميلي فريش"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".