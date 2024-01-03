كوميديون شباب يحاولون شق طريقهم في السنغال!

كوميديون شباب يحاولون شق طريقهم في السنغال!

عندما يتردد صدى ضحكة رضيع في قاعة مسرح في دكار، يعلّق جوردان بالقول إن الطفل أحبّ عرضه الكوميدي الارتجالي، وهو واحد من الأعمال الكوميدية المتزايدة في السنغال حيث ذاع صيت العديد من الكوميديين الشباب حتى خارج حدود هذه الدولة الواقعة في غرب افريقيا.



وبدأ السنغاليون يعتادون على هذه العروض المعروفة بتسمية "ستاند آب كوميدي"، وباتت تتكاثر الأمسيات المكرسة لمثل هذا النوع من المسرح وهو أمر جديد في البلاد، ومن أبرز الأعمال المعروضة "داكار فيه سا كوميدي"و"فِست رير" و"أفريك دو رير".



على يوتيوب او شبكات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتيك توك، بات لدى بعض الكوميديين ملايين المتابعين، وهم يقتدون بالنجوم الفرنسيين مثل جمال دبوز او جاد المالح ويحلمون بان يحققوا نجاحا مماثلا على الساحة الافريقية.



والمسرح عبارة عن مساحة حرية يمكنهم فيها التطرق الى مواضيع اجتماعية يحبها السنغاليون مثل مسائل الأخلاق والزواج والتقاليد، رغم ان بعض المواضيع تبقى من المحرمات.



وعام 2015، أطلق "عرض أبا"، وهو عرض داخلي ينظم كل ثلاثة أشهر وقد أصبح حدثا لا يمكن تفويته بالنسبة للعديد من سكان دكار. ويقول إن الهدف هو الكشف عن المواهب الشابة، وكذلك الترويج للفكاهة السنغالية في كل أنحاء العالم.



ولتحقيق ذلك، يقول أبا إنهم يدركون أنه بالإضافة إلى لغة "الولوف"، وهي اللغة المحلية التي يؤدي بها معظمهم، يجب عليهم أيضا تعلم التحدث باللغة الفرنسية من أجل الانفتاح على المستوى الدولي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقام "مصطفى نيانغ"، المعروف أيضا باسم "توش"، وهو أحد اكتشافات برنامج "أبا شو"، بتغيير حياته منذ أن بدأ مزاولة المهنة عام 2020، بعد أن كان يعمل في مجال التنجيد سابقا، بات الآن نجما على شاشات التلفزة وفي المسلسلات التلفزيونية السنغالية.



والأمر نفسه ينطبق على "مامي بالا مباو"، 33 عاما، الذي يتابعه مئات آلاف الأشخاص وقد تم اكتشافه من خلال مقاطع فيديو قصيرة بثت على الانترنت. قال لوكالة فرانس برس ان الطريق نحو النجاح لم يكن سهلا.

