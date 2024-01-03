الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف..."ميكي ماوس" بطلاً لفيلمي رعب وهذا تاريخ العرض!
فنّ
2024-01-03 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف..."ميكي ماوس" بطلاً لفيلمي رعب وهذا تاريخ العرض!
بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف..."ميكي ماوس" بطلاً لفيلمي رعب وهذا تاريخ العرض!
بعد 24 ساعة فقط على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف للنسخة الأولى من شخصية ميكي، جرى الإعلان عن فيلمي رعب مستقلين جديدين يتمحوران حول الفأر الشهير.
تنتهي حقوق النشر للرسوم المتحركة "ستيمبوت ويلي" ("Steamboat Willie")، وهو فيلم قصير بالأبيض والأسود صدر عام 1928 وفتح أبواب الشهرة أمام هذه الشخصية من عالم والت ديزني، في الأول من كانون الثاني، بعد 95 عاماً، بموجب القانون الأميركي.
انتهاء هذه المهلة بات يتيح لأي صانع أفلام أو معجب بنسخ أو مشاركة أو إعادة استخدام أو تعديل صورة الشخصيات التي تظهر في العمل، بما في ذلك الفأر ميكي ورفيقته ميني.
ورغم اتخاذ شركة ديزني تدابير لحماية شخصيتها الرمزية، لم يتوان بعض محبي أفلام الرعب عن الإفادة من الفرصة القانونية التي باتت متاحة أمامهم لاستخدام الشخصية الكرتونية الشهيرة.
يعد فيلم "ميكيز ماوس تراب" ("Mickey's Mouse Trap") بتتبع قاتل مقنّع متنكر في زي ميكي وهو يطارد مجموعة من الأصدقاء الشباب عبر صالة ألعاب. كما ثمة فيلم روائي ثانٍ من نوع الرعب، يهاجم فيه فأر سادي الركاب الأبرياء على متن عبّارة.
وقال مخرج فيلم Mickey's Mouse Trap جيمي بيلي في مقطع دعائي نُشر على يوتيوب "أردنا فقط الاستمتاع بالأمر برمته"، مضيفاً "إنه ميكي من فيلم Steamboat Willie يقتل الناس. هذا سخيف".
ومن المقرر عرض فيلم الرعب منخفض الميزانية هذا في آذار.
من جانبه، قال المخرج ستيفن لامورتي، المعروف بـ"ذي مين وان" The Mean One، وهو فيلم رعب طُرح في 2022 مستوحى من فيلم "ذي غرينش"، لمجلة فراييتي إنه يعمل على "نسخة ملتوية" لميكي، في فيلم لم يختر له عنواناً بعد.
وقال المخرج في بيان "لقد نشر فيلم "ستيمبوت ويلي" الفرح للأجيال، ولكن تحت هذا المظهر الخارجي المبهج ثمة إمكانات لرعب صاف وفوضوي".
ويذكّر المشروعان بفيلم "ويني ذي بوه: بلاد أند هاني" ("Winnie-the-Pooh: Blood and Honey")، وهو إنتاج مستقل أثار ضجة كبيرة بعد انتهاء حقوق المؤلف لأولى كتب شخصية الدب ويني.
ومع ذلك، يدرك جميع العاملين في القطاع أنّ ديزني تراقب عن كثب التعديلات التي ستضاف إلى شخصيتها، ولن تتردد في الاستعانة بمحاميها إذا تجاوز أحدهم الحدود في هذا المجال.
وفي بيان لوكالة فرانس برس، أكدت شركة ديزني المتعددة الجنسيات أنها "تواصل حماية حقوقها في الإصدارات الأحدث من ميكي والأعمال الأخرى التي تظل محمية بموجب حقوق الطبع والنشر".
لكن لامورتي لا يبدو قلقاً من أي لعبة قط وفأر في هذا المجال.
وهو قال لمجلة فراييتي "نحن نحاول التأكد من عدم وجود شك أو ارتباك حول ما نقوم به"، مضيفاً "هذه نسختنا من شخصية باتت جزءاً من المجال العام".
آخر الأخبار
فنّ
ميكي
ماوس
فيلم
رعب
صلاحية
حقوق
المؤلف
التالي
احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!
كوميديون شباب يحاولون شق طريقهم في السنغال!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28
صحيفة "نيويورك تايمز" تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق المؤلف
علوم وتكنولوجيا
2023-12-28
صحيفة "نيويورك تايمز" تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق المؤلف
0
فنّ
2023-11-17
فنان شهير يتنمّر على أحمد حلمي... "أذناه مثل ميكي ماوس"
فنّ
2023-11-17
فنان شهير يتنمّر على أحمد حلمي... "أذناه مثل ميكي ماوس"
0
فنّ
2023-10-30
فيلم رعب يزيح فيلم تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر!
فنّ
2023-10-30
فيلم رعب يزيح فيلم تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر!
0
فنّ
2023-10-19
ما هو الفيلم الأكثر رعبًا على الإطلاق... هذا ما كشفته دراسة علمية حديثة!
فنّ
2023-10-19
ما هو الفيلم الأكثر رعبًا على الإطلاق... هذا ما كشفته دراسة علمية حديثة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:37
طفل يقتحم حفل كاظم الساهر... خلع سترته على المسرح وفاجأه بما فعله (فيديو)
فنّ
07:37
طفل يقتحم حفل كاظم الساهر... خلع سترته على المسرح وفاجأه بما فعله (فيديو)
0
فنّ
07:34
ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت
فنّ
07:34
ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت
0
فنّ
07:31
الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟
فنّ
07:31
الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟
0
فنّ
07:26
"لا أحب أن أعرف جنس الجنين"... رحمة رياض حامل للمرّة الأولى
فنّ
07:26
"لا أحب أن أعرف جنس الجنين"... رحمة رياض حامل للمرّة الأولى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:34
في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
منوعات
08:34
في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
0
آخر الأخبار
07:44
السيسي يؤكد أمام وفد الكونغرس الأميركي أهمية "التحرك المسؤول" لتجنب توسيع الصراع في المنطقة
آخر الأخبار
07:44
السيسي يؤكد أمام وفد الكونغرس الأميركي أهمية "التحرك المسؤول" لتجنب توسيع الصراع في المنطقة
0
منوعات
2024-01-02
رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)
منوعات
2024-01-02
رأى ابنة الـ15 سنة تدخل الى الحمام في حديقة مائية... لحق بها وما فعله كان كارثيا! (فيديو)
0
اقتصاد
2023-07-06
ليما يعرض تقرير "صندوق النقد" في جمعية الصناعيين
اقتصاد
2023-07-06
ليما يعرض تقرير "صندوق النقد" في جمعية الصناعيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
0
أخبار لبنان
08:09
هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:09
هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:07
كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها
أخبار لبنان
08:07
كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها
0
أخبار لبنان
06:35
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:35
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
0
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
0
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
0
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
2
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
3
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
4
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
5
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
6
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
7
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
8
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More