احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!

احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!

مع تفاقم حالة الممثل اللبناني فادي إبراهيم الصحيّة، يبدو أن البعض أنشأ منصّات مفبركة لجمع التبرّعات مُدّعياً أنّها لمساعدة نجم الدراما الشهير، وهو الأمر الّذي حذّرت منه نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان.

وقد جاء في بيان النقابة "بعد التداول بحالة الفنان فادي إبراهيم في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الإجتماعي، وقيام بعض الاشخاص بطلب مساعدات وإنشاء صناديق على اسم الفنان بحجة دعمه ومساعدته، تحيطكم نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان علماً بإن كلّ ما يتعلّق بحالة الفنان فادي إبراهيم الصحية والمادية محصورة بمجلس ادارة نقابة الممثلين في لبنان دون غيرها وكل من يدعي او يعمل على انشاء منصات خاصة بحجة جمع اموال لصالح الفنان فادي إبراهيم هي منصات مفبركة لا علم لنا او لزميلنا الفنان بها".

وختم البيان "ان اي سؤال او دعم مادي او معنوي للفنان يتم من خلال نقيب الممثلين الاستاذ نعمة بدوي حصراً بطلب من الفنان فادي إبراهيم شخصياً، ويتم التواصل مع النقيب على رقمه الخاص او على رقم النقابة خلال أيام العمل".