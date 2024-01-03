الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟

الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟

في آخر تطورات قضيّة حساب "حمزة مون بيبي" المُستمرّة منذ 4 سنوات في أروقة المحاكم المغربيّة، رفضت المحكمة طلب النقض من الفنانة دنيا بطمة في حكم سجنها لمدّة سنة بعدما قدّمت قرار الطعن سنة 2021.

فما هي خيارات دنيا القانونيّة كمحاولة أخيرة منها لتجنّب السجن؟ إنّه السؤال الّذي طرحه "ET بالعربي" على المحامي المحايد محمد سناوي الّذي صرّح أنه "لم يبق أي طريقة من طرق الطعن بحكم السجن، وما أن يصدر الحكم النهائي سيدخل حيّز التنفيذ".

وأضاف "دنيا بطمة بحاجة الآن لتقديم وثيقة أو مجموعة من الوثائق كانت مُغيّبة سابقاً ومن شأنها تبرئتها كمُتّهمة، قبل التقدّم بطلب إعادة النظر بالقضيّة".

أمّا الخيار الثاني أمام دنيا بطمة فهو العفو الملكي المغربي، وغالباً ما يصدر ملك المغرب هذا العفو في المناسبات والأعياد لكن قبل ذلك يتعيّن عليها دخول السجن.