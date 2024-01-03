الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟
فنّ
2024-01-03 | 07:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟
الحبس بانتظار دنيا بطمة... ما هي خياراتها لتجنّب دخول السجن؟
في آخر تطورات قضيّة حساب "حمزة مون بيبي" المُستمرّة منذ 4 سنوات في أروقة المحاكم المغربيّة، رفضت المحكمة طلب النقض من الفنانة دنيا بطمة في حكم سجنها لمدّة سنة بعدما قدّمت قرار الطعن سنة 2021.
فما هي خيارات دنيا القانونيّة كمحاولة أخيرة منها لتجنّب السجن؟ إنّه السؤال الّذي طرحه "ET بالعربي" على المحامي المحايد محمد سناوي الّذي صرّح أنه "لم يبق أي طريقة من طرق الطعن بحكم السجن، وما أن يصدر الحكم النهائي سيدخل حيّز التنفيذ".
وأضاف "دنيا بطمة بحاجة الآن لتقديم وثيقة أو مجموعة من الوثائق كانت مُغيّبة سابقاً ومن شأنها تبرئتها كمُتّهمة، قبل التقدّم بطلب إعادة النظر بالقضيّة".
أمّا الخيار الثاني أمام دنيا بطمة فهو العفو الملكي المغربي، وغالباً ما يصدر ملك المغرب هذا العفو في المناسبات والأعياد لكن قبل ذلك يتعيّن عليها دخول السجن.
آخر الأخبار
فنّ
دنيا بطمة
السجن
التالي
ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت
"لا أحب أن أعرف جنس الجنين"... رحمة رياض حامل للمرّة الأولى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-31
معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
منوعات
2023-12-31
معلمة قد تواجه عقوبة السجن المؤبّد... ما علاقة تلميذها المراهق؟
0
أخبار دولية
2023-12-29
محكمة روسية تحكم على حليفة لنافالني بالسجن تسع سنوات
أخبار دولية
2023-12-29
محكمة روسية تحكم على حليفة لنافالني بالسجن تسع سنوات
0
أخبار دولية
2023-12-25
إيران: سنواصل المساعي للإفراج عن مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة
أخبار دولية
2023-12-25
إيران: سنواصل المساعي للإفراج عن مسؤول إيراني سابق محكوم عليه في السويد بالسجن مدى الحياة
0
منوعات
2023-12-21
بتهمة "نشر معلومات زائفة"... السجن ستة أشهر لصحافية إيرانية!
منوعات
2023-12-21
بتهمة "نشر معلومات زائفة"... السجن ستة أشهر لصحافية إيرانية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
07:37
طفل يقتحم حفل كاظم الساهر... خلع سترته على المسرح وفاجأه بما فعله (فيديو)
فنّ
07:37
طفل يقتحم حفل كاظم الساهر... خلع سترته على المسرح وفاجأه بما فعله (فيديو)
0
فنّ
07:34
ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت
فنّ
07:34
ناصيف زيتون يغنّي "إيه بحبّك إيه" ودانييلا رحمة ترقص... فيديو يغزو الانترنت
0
فنّ
07:26
"لا أحب أن أعرف جنس الجنين"... رحمة رياض حامل للمرّة الأولى
فنّ
07:26
"لا أحب أن أعرف جنس الجنين"... رحمة رياض حامل للمرّة الأولى
0
فنّ
07:22
احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!
فنّ
07:22
احذروا الوقوع بفخ النصب... إليكم الطريقة الوحيدة لمساعدة فادي إبراهيم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
14:30
أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!
منوعات
14:30
أعدّت حفلة عيد ميلاد ابنتها ضمن أجواء مميزة... ولكن ما قام به الضيوف أحبطها!
0
أخبار دولية
10:59
ثلاثة قتلى في هجمات روسية في أوكرانيا
أخبار دولية
10:59
ثلاثة قتلى في هجمات روسية في أوكرانيا
0
فنّ
2023-11-02
بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)
فنّ
2023-11-02
بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)
0
خبر عاجل
2023-12-20
المدارس الكاثوليكية أعلنت الإضراب المفتوح
خبر عاجل
2023-12-20
المدارس الكاثوليكية أعلنت الإضراب المفتوح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
0
أخبار لبنان
08:09
هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:09
هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:07
كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها
أخبار لبنان
08:07
كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها
0
أخبار لبنان
06:35
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:35
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
0
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
0
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
0
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
2
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
3
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
4
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
5
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
6
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
7
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
8
آخر الأخبار
17:03
نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)
آخر الأخبار
17:03
نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More