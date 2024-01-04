لأجل فادي إبراهيم... إليسا تناشد الجمهور: أرجوكم نوقف حدّو

لأجل فادي إبراهيم... إليسا تناشد الجمهور: أرجوكم نوقف حدّو

لا يزال الوضع الصحّي للممثل اللبناني القدير فادي إبراهيم يقلق أهل الفنّ والإعلام وروّاد منصّات التواصل الاجتماعي، ويحرص البعض على التذكير بأهميّة مساعدة النجم لإكمال علاجه.

ومن بين المنشورات المُلفتة عبر منصّة X، برزت تغريدة للنجمة اللبنانيّة إليسا وهي تناشد الجمهور لدعم الممثل فادي إبراهيم.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي "أرجوكم خلّينا كلّنا نوقف حدّ فنان كبير قدّم كتير للفنّ بس الفنّ ما قدّملو شي".