بسبب آرائها السياسيّة... سلاف فواخرجي: حاولوا اغتيالي في السودان

بسبب آرائها السياسيّة... سلاف فواخرجي: حاولوا اغتيالي في السودان

خلال حلولها ضيفةً على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلاميّة المصريّة لميس الحديدي، صرّحت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي أنّها تعرّضت لمحاولة اغتيال أثناء تكريمها في السودان.

وفي التفاصيل، كشفت سلاف فواخرجي "بسبب اختلاف المواقف السياسيّة، حاولوا اغتيالي في السودان أثناء تكريمي في حديقة عامة ضمن مهرجان سينمائي... قبل صعودي للتكريم، لاحظت حركة غير طبيعية وزيادة عدد رجال الأمن، وعلمت بوجود محاولة لقتلي بواسطة مجموعة من الشباب".

وأردفت الممثلة سلاف فواخرجي قائلةً "الشباب الذين حاولوا اغتيالي سوريون على خلاف معي في الرأي فقط، أمّا الرجل الّذي كشف العمليّة وحماني فهو أيضاً سوري الجنسيّة ويخالفني الرأي لكنّه رفض أن يتم اغتيالي".