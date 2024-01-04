هل حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد هو الخطيب السابق لنجمة ستار أكاديمي؟

هل حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد هو الخطيب السابق لنجمة ستار أكاديمي؟

رغم عدم التأكيد أو النفي، لا تزال هوية حبيب النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب الجديد مادة دسمة لوسائل الإعلام المصريّة والعربيّة ولروّاد مواقع التواصل الاجتماعي على حدّ سواء.

وفي معطيات شكّلت مفاجأة غير مُتوقّعة، انتشرت معلومات مجهولة المصدر مفادها أن حبيب شيرين الجديد هو الخطيب السابق لنجمة ستار أكاديمي المصريّة ميرهان حسين.

بدورها، كتبت ميرهان حسين عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، فزعم البعض أن منشورها هو تأكيد على صحّة الأنباء المُنتشرة.