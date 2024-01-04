نادين الراسي بعد نشر صورتها مع مارسلينو ابي نادر: هذا ليس ابني!

نادين الراسي بعد نشر صورتها مع مارسلينو ابي نادر: هذا ليس ابني!

وقعت بعض المواقع الالكترونيّة في الساعات الماضية في فخّ تناقل المعلومات غير الدقيقة، عقب نشر الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي صورةً لها مع شاب يدعى مارسلينو ابي نادر، وهو ما جعل البعض يعتقد اّنه ابنها.

في الحقيقة، لم تلتق نادين الراسي ابنها الّذي يدعى مارسيل ابي نادر منذ سنوات، أمّا مارسلينو ابي نادر الّذي ظهر معها في الصورة الّتي سبق ونشرتها عبر خاصيّة القصص القصيرة فهو ليس ابنها كما أوضحت لاحقاً بل ابن صديقتها.