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النحات الكيني "إلكانا أونغيسا" يسعى للنهوض بالفن الافريقي

فنّ
2024-01-04 | 08:59
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النحات الكيني &quot;إلكانا أونغيسا&quot; يسعى للنهوض بالفن الافريقي
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النحات الكيني "إلكانا أونغيسا" يسعى للنهوض بالفن الافريقي

النحات الكيني "إلكانا أونغيسا" يسعى للنهوض بالفن الافريقي

رغم كون منحوتات "إلكانا أونغيسا" الحجرية الضخمة تُعرَض في مختلف أنحاء العالم، يرى هذا الفنان الكيني أن الفن الإفريقي لا يحظى بعد بالتقدير الذي يستحقه، سواء في الخارج أو في القارة.

وقال هذا النحات البالغ 79 عاما إن "الفن الإفريقي أثّر إلى حد كبير على الفن الغربي"، مشيرا على سبيل المثال الى أعمال "بابلو بيكاسو"، ولكنه لفت في مقابلة مع وكالة فرانس برس في منزله في تاباكا في غرب كينيا، إلى أن "الفن الافريقي تعرض للإهمال".

وقد جابت أعماله المستوحاة من الطبيعة العالم، وزينت بشكل خاص مقر اليونسكو في باريس والأمم المتحدة في نيويورك، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامه لكي يبلغ القيمة المالية "المرتفعة جدا" للاعمال الفنية الغربية، كما يقول، مستنكرا واقع ان جامعي الأعمال الفنية، الأفارقة والأجانب، غير مستعدين لانفاق مبالغ كبرى مقابل أعمال مصدرها القارة.

واعتبر أن السلطات لم تعد تؤدي دورها كما يجب أيضا، وقال إن "الحكومة الكينية لا تدعم بشكل كاف الفنانين"، متحدثا عن فشل ذريع عام 2014 حال دون عرض أعماله في مهرجان "سميثسونيان للفولكلور" في واشنطن.

وكان أونغيسا نفذ منحوتة ضخمة من الغرانيت على شكل فيل لهذا الحدث المرموق، حتى أن أحد المشترين عرض مبلغا قدره 1,2 مليار شيلينغ كيني حوالى 7,7 ملايين دولار، لكن من المؤسف أن السلطات الكينية التي أصرت على نقل الفيل الذي يبلغ وزنه 13 طنا، رافضة عروض المساعدة الأجنبية، أعلنت في نهاية المطاف أن وزن الفيل الضخم يحول دون نقله بالطائرة.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات طلبت رشاوى مقابل نقل القطعة الفنية. ورد الكانا أونغيسا بشكل مقتضب، بدون التعليق على تقارير وسائل الاعلام، قائلا ان "بعض الأشخاص داخل الحكومة الكينية الذين كان من المفترض أن يقدموا المساعدة، رفضوا في نهاية المطاف ذلك".

وأضاف انه لو تمت صفقة البيع كانت ستشكل رقما قياسيا لعمل فني افريقي ولكان "الفن الافريقي أصبح في فئة أخرى" اليوم.

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