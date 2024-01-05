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الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها

فنّ
2024-01-05 | 06:21
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الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
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الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها

الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها

حقّقت النجمة اللبنانيّة إليسا حلم بعض محبّيها عبر متابعتهم من حسابها الرسمي على تطبيق X. 
 
وفي التفاصيل، أفرحت الفنانة إليسا معجبيها بـ "فولو" غير مُتوقّع منها، في لفتةٍ مميّزة منها مع بداية عام 2024. 
 
وكتبت إحدى المعجبات بعد متابعة إليسا لها "وأخيراً تحقق حلمي وأخدت فولو. الفرحة اللي انا فيها هلق بتسوى العالم كلو. الله يسعدك الوس مثل ما اسعدتيني اليوم وحققتيلي هالحلم يللي نطرتو سنين، وانشالله كون عند حسن ظنك بكل شيورح ضل معك وادعمك طول عمري يا أغلى شي بحياتي".  
 

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اليسا

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