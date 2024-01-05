الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها

واخييييرا اتحقق حلمي واخدت فولو الفرحة اللي انا فيها هلا بتسوى العالم كلو 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
الله يسعدك الوس مثل ما اسعديني اليوم وحققتيلي هالحلم يلي نطرتو سنين وانشالله اكون عند حسن ظنك بكل شي 💖💖
ورح ضل معك وادعمك طول عمري يا اغلى شي بحياتي 😭😭😭💖💖💖@elissakh pic.twitter.com/1vHxVbfgPS
— 𝓙𝓲𝓱𝓪𝓷𝓮 🤎 (@elissajoujou) January 3, 2024
واخييييرا اتحقق حلمي واخدت فولو الفرحة اللي انا فيها هلا بتسوى العالم كلو 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
الله يسعدك الوس مثل ما اسعديني اليوم وحققتيلي هالحلم يلي نطرتو سنين وانشالله اكون عند حسن ظنك بكل شي 💖💖
ورح ضل معك وادعمك طول عمري يا اغلى شي بحياتي 😭😭😭💖💖💖@elissakh pic.twitter.com/1vHxVbfgPS