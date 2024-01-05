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عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
فنّ
2024-01-05 | 12:29
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عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
أبدى آلان ديلون، أحد آخر عمالقة السينما الفرنسية، "صدمة بالغة إزاء نشر الغسيل الإعلامي من جانب نجله أنتوني"، ويعتزم لهذه الغاية مقاضاته بسبب تصريحات قال إنها ترمي "للإضرار به" وبابنته أنوشكا، على ما أعلن محاميه كريستوف أييلا الخميس في بيان أرسله لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي إن الممثل البالغ 88 عاماً "أبلغني عن صدمته البالغة إزاء نشر الغسيل الإعلامي من جانب نجله أنتوني، والذي يهدف حصراً إلى تشويه سمعة ابنته أنوشكا والإضرار به والمساس بالعلاقة الفريدة التي لطالما كانت تربطه بأنوشكا".
وفي مقابلة نشرتها مجلة "باري ماتش" الفرنسية الخميس، قال أنتوني ديلون إن والده "ضعيف" و"لم يعد قادراً على تحمل رؤية وضعه متدهوراً بهذا الشكل".
وأوضح أنتوني ديلون أن والده "لا يتحدث كثيراً، وهو يتعب أو ينزعج عندما نجعله يكرر الكلام، لأن صوته لم يعد دائماً مسموعاً".
وأكد نجل ديلون في المقابلة أيضاً أنه قدّم بلاغاً للشرطة بحق شقيقته أنوشكا، متهماً إياها بعدم إبلاغه بأن والدهما "خضع لخمسة اختبارات للقدرات المعرفية" بين عامي 2019 و2022، وأنه "لم ينجح في أي منها".
وعلق النجم الفرنسي في تصريحات أوردها بيان محاميه "لكن أي أب يمكنه تحمل هذا الأمر؟". وأشار المحامي إلى أن آلان ديلون "لا يتحمل عدائية ابنه أنتوني الذي لا يتوقف عن نعته بالعجوز"، كما أنه أدلى بتصريحات "صادمة أكثر"، "ادعى فيها أنه أمضى آخر عيد ميلاد" في حياته نهاية العام الفائت.
وأوضح المحامي أييلا أن آلان ديلون "قال لي أيضاً إنه خلافاً لأنوشكا، فإن ابنه أنتوني لم يعمد يوماً (...) إلى الاهتمام به حقاً، حتى اليوم، لا يراه إلا في ما ندر".
وتابع قائلاً "لقد استغل مرة جديدة اسمه لغايات الترويج من خلال نشر كتاب ضده. حتى أنه أضاف +فليتركنا أنا وابنتي وشأننا+".
وأضاف المحامي "لقد طلب مني التقدم بشكوى، في مرحلة أولى بتهمة تشويه السمعة. وطلب أيضاً درس الإجراءات اللازمة لوقف التهديدات في حقه وحق ابنته".
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