الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"باربي" و"أوبنهايمر" الأوفر حظاً في السباق إلى "غولدن غلوب" بحلتها الجديدة
فنّ
2024-01-05 | 12:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
"باربي" و"أوبنهايمر" الأوفر حظاً في السباق إلى "غولدن غلوب" بحلتها الجديدة
"باربي" و"أوبنهايمر" الأوفر حظاً في السباق إلى "غولدن غلوب" بحلتها الجديدة
يراهن منظّمو "غولدن غلوب" على الثنائي "باربي" و"أوبنهايمر" لإعادة البريق والبهاء لاحتفال توزيع هذه الجوائز الذي يقام الأحد، بعد إصلاحات تهدف إلى تلميع صورة الحدث بعدما طالته اتهامات بالعنصرية والفساد.
فالفضائح قوّضت في السنوات الأخيرة سمعة هذا الحدث الذي كان يشكّل في العادة محطة للرابحين فيه على طريق الأوسكار، وتراجعَ عدد مشاهدي النقل التلفزيوني له، لكنّه يسعى إلى ردّ اعتباره مع استحواذ جهة جديدة على ملكيته، وتجديد الهيئة الناخبة التي تتولى التصويت لاختيار الفائزين.
وأكد منتج الحفلة غلين وايس لوكالة فرانس برس أن "جوائز (غولدن) غلوب تشهد بداية جديدة".
ويتوقع أن تكون حصة واسعة من الجوائز في الحفلة التي تقام اعتباراً من الساعة الخامسة عصر الأحد (الأولى فجر الاثنين بتوقيت غرينيتش) من نصيب فيلمَي "أوبنهايمر" و"باربي" اللذين اكتسحا شباك التذاكر العام الفائت وشكّلا ظاهرة أطلقت عليهما شبكات التواصل الاجتماعي تسمية "باربنهايمر" لتزامن طرحهما في الصالات.
فـ"باربي" الذي يتمحور على الدمية الشهيرة و"أوبنهايمر"الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية، حصدا وحدهما 17 ترشيحاً.
ولاحظ وايس أن الفيلمين "مختلفان تماماً أحدهعما عن الآخر، ومع ذلك حقق كلاهما نجاحاً كبيراً".
وأفاد "باربي" الذي تولّت إخراجه الأميركية غريتا غيرويغ من الهالة العالمية للدمية البلاستيكية لتوجيه انتقاد لاذع لكراهية النساء وتسليط الضوء على تحرر المرأة.
وتصدّر الفيلم قائمة الترشيحات، إذ حصل على تسعة منها، وهو بين الأوفر حظاً للفوز بلقب أفضل فيلم كوميدي وأفضل سيناريو. كذلك يتوقع أن تكون الجائزة الجديدة المخصصة لأفضل نجاح على شباك التذاكر من نصيب هذا الفيلم الذي حقق الإيرادات الأعلى هذه السنة.
أما "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان والذي استقطب الجمهور بكثافة خلال الصيف المنصرم، فحصل على ثمانية ترشيحات، ويملك فرصاً كبيرة لنيل جائزة أفضل فيلم درامي.
وهذا الفيلم الذي قد ينال عنه كريستوفر نولان جائزة أفضل مخرج، يتناول حياة العالِم المسؤول عن إدارة الأبحاث الأميركية في شأن القنبلة النووية الحرارية (يؤدي دوره كيليان مورفي)، من خلال صراعه مع سياسي قوي يجسّده روبرت داوني جونيور.
ويُعدّ مورفي وداوني جونيور من أبرز المرشحين لنيل جائزتَي أفضل مممثل وأفضل ممثل في دور مساعد.
- سمعة سيئة -
وتأمل جوائز "غولدن غلوب" في طيّ صفحة سمعتها السيئة بعدما تعرّضت لمقاطعة هوليوودية شاملة، وحُرمت من النقل التلفزيوني في 2022، وغاب عدد كبير من المشاهير عن حفلتها العام الفائت.
وجرى حلّ رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA) التي تولّت طوال عقود تنظيم جوائز غولدن غلوب وإدارتها ومَنحها، بعدما طالتها فضائح الفساد والعنصرية.
وبادرت الجهة الجديدة التي آلت إليها ملكية الحدث إلى تنويع تشكيلة الهيئة الناخبة، فضمّت إليها نقّاداً من من مختلف أنحاء العالم. وكان من شأن ذلك أن أقنع محطة "سي بي إس" بتوفير النقل الحيّ للاحتفال الذي يقام الأحد.
وسيكون حضور الضيوف أو غيابهم مؤشراً يبيّن ما إذا كانت هوليوود مستعدة فعلاً لطي الصفحة.
فبالإضافة إلى النجوم السينمائيين الكبار على غرار ليوناردو دي كابريو ("كيلرز أوف ذي فلاور مون")، تضم قائمة الترشيحات نجوماً في مجال الموسيقى، من بينهم المغنيتان بيلي ايليش ودوا ليبا الساعيتان إلى الفوز بجائزة أفضل أغنية، وتايلور سويفت المرشحة عن فيلمها الذي يتناول جولة حفلاتها.
ويرغب المنظّمون في أن تخطف سجادة "غولدن غلوب" الحمراء الاهتمام مجدداً، إذ أن نجوماً كثراً قد يجدون في إطلالتهم عليها فرصة سانحة للترويج لافلامم أملاً في الحصول على جوائز الأوسكار، بعدما حرمهم الإضراب المزدوج للممثلين وكتاب السيناريو الذي أصاب القطاع بالشلل لمدة ستة أشهر من فرصة التسويق لهذه الأعمال.
وقال وايس "نريد أن تكون الحفلة بمثابة افتتاح كبير للموسم يشعر من خلاله الجميع بهذه الطاقة"، وأضاف "لقد عشنا جميعاً الإضرابات معاً. لقد خرجنا الآن من تلك المرحلة".
- "مايسترو" بالمرصاد -
ويقف فيلم "مايسترو" للأميركي برادلي كوبر بالمرصاد للثنائي "باربي" و"أوبنهايمر".
فكوبر قد يصبح بفضل هذا الفيلم عن سيرة قائد الأوركسترا والملحّن ليونارد بيرنستين أول من يفوز في وقت واحد بجائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل.
وتطمح الممثلة المنتمية إلى الهنود الحمر الأميركيين ليلي غلادستون إلى الفوز بلقب أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "كيلرز أوف ذي فلاور مون" لمارتن سكورسيزي الذي يتناول جرائم قتل كانت تطال إحدى مجموعات سكان أميركا الأصليين، وهي قبيلة أوسايج من هنود القارة الأميركية، لاحتكار ثروتها النفطية، خلال مطلع القرن العشرين في أوكلاهوما.
أما في ما يتعلق بالأفلام الكوميدية، فتتطلع إيما ستون إلى جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "بور ثينغز" الحائز "الأسد الذهبي" في مهرجان البندقية، وتؤدي فيه دور نسخة أنثوية من الوحش الشهير "فرانكنشتاين".
وفي الفئات التلفزيونية، فألأوفر حظاً مسلسل "ساسكسيشن" عن صراعات السلطة والنفوذ في عائلة تملك امبراطورية إعلامية، والمسلسل الكوميدي "ذي بير" الذي تدور أحداثه في مطبخ أحد مطاعم شيكاغو.
آخر الأخبار
فنّ
و"أوبنهايمر"
الأوفر
السباق
"غولدن
غلوب"
بحلتها
الجديدة
التالي
مايا رعيدي تستعرض قوامها الرشيق بلقطات من المالديف (صور)
متحف اللوفر في باريس يستعيد مستوى الارتياد المسجل قبل كوفيد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-12-11
"باربي" يتصدر السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" بتسعة ترشيحات
فنّ
2023-12-11
"باربي" يتصدر السباق إلى جوائز "غولدن غلوب" بتسعة ترشيحات
0
فنّ
2023-12-22
الفكاهي جو كوي يتولى تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب"
فنّ
2023-12-22
الفكاهي جو كوي يتولى تقديم الاحتفال بتوزيع جوائز "غولدن غلوب"
0
صحف اليوم
2023-11-26
مصادر لـ "الانباء الالكترونية": حظوظ قائد الجيش للرئاسة هي الأوفر حظاً
صحف اليوم
2023-11-26
مصادر لـ "الانباء الالكترونية": حظوظ قائد الجيش للرئاسة هي الأوفر حظاً
0
منوعات
2024-01-01
"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)
منوعات
2024-01-01
"سنة التطوير والارتباطات الجديدة"... إليكم ما يحمله عام 2024 لبرج القوس بحسب ماغي فرح! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:29
عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
فنّ
12:29
عملاق في السينما الفرنسية قرر أن يقاضي ابنه... والسبب: "نشر الغسيل الإعلامي"!
0
فنّ
06:21
الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
فنّ
06:21
الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
0
فنّ
06:18
لطيفة التونسية تعيش صدمة كبيرة ومرارة الفراق... رسالة حزينة إلى محبّيها
فنّ
06:18
لطيفة التونسية تعيش صدمة كبيرة ومرارة الفراق... رسالة حزينة إلى محبّيها
0
فنّ
06:13
شبيه تامر حسني "نسخة بنغلادش"... فيديو متداول بكثافة والشبه كبير!
فنّ
06:13
شبيه تامر حسني "نسخة بنغلادش"... فيديو متداول بكثافة والشبه كبير!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-24
منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟
منوعات
2023-11-24
منها السخرية وإطلاق الريح.. ما هي العادات السيئة الّتي يتعلمها الأطفال من الوالدين؟
0
أخبار لبنان
06:21
وزارة الخارجية الألمانية عن الجنوب اللبنانيّ: خطر التصعيد حقيقيّ للغاية
أخبار لبنان
06:21
وزارة الخارجية الألمانية عن الجنوب اللبنانيّ: خطر التصعيد حقيقيّ للغاية
0
آخر الأخبار
04:41
وفاة والدة قائد الجيش العماد جوزيف عون
آخر الأخبار
04:41
وفاة والدة قائد الجيش العماد جوزيف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-04
لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-04
لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:32
يوكيتش يسحق الواريورز بثلاثية قاتلة ولقاء العملاقين ويمبي وانتينوكونبو ينتهي لصالح الاخير
رياضة
14:32
يوكيتش يسحق الواريورز بثلاثية قاتلة ولقاء العملاقين ويمبي وانتينوكونبو ينتهي لصالح الاخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منها بيل كلينتون والامير اندرو... أسماء عالمية ذُكرت في تحقيقات المتحرش جيفري ابستين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
تقارير نشرة الاخبار
14:02
في ليلة عيد الغطاس: عادات وتقاليد… هذه بعض منها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أوسلو الجزء الثاني: حلم العودة والدولة الذي لم يكتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لكل بلد مغارة ميلاد خاصة به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تأثير الهجمات اليمنية ظاهر على حركة الملاحة في البحر الاحمر... فما جديد شركات النقل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لماذا قدمت رئيسة جامعة هارفرد استقالتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أميركا خارج العراق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أميركا خارج العراق قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء بعد الهدوء طيلة النهار... فكيف هي الصورة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:32
اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
منوعات
10:32
اكتشفت أن زوجها يخونها مع والدتها... ولكن هذه الحقيقة ليست أسوأ ما في الأمر: ما حصل معها لاحقا كان أفظع!
2
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
أخبار لبنان
06:25
رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل
3
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إرتفاع في أسعار المحروقات
4
صحف اليوم
01:09
هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
01:09
هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)
5
فنّ
06:21
الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
فنّ
06:21
الحلم يتحقّق... هكذا أفرحت إليسا محبّيها
6
حال الطقس
01:18
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
حال الطقس
01:18
ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟
7
منوعات
10:03
"جوانا الملاك الجميل"...بهذه الطريقة المأساوية توفيت الشابة الثلاثينية!
منوعات
10:03
"جوانا الملاك الجميل"...بهذه الطريقة المأساوية توفيت الشابة الثلاثينية!
8
فنّ
06:06
مايا رعيدي تستعرض قوامها الرشيق بلقطات من المالديف (صور)
فنّ
06:06
مايا رعيدي تستعرض قوامها الرشيق بلقطات من المالديف (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More