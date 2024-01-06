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"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-01-06 | 03:48
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"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!
"تحية من مكان ما في الجنة!"... وفاة الممثل كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة وهذه التفاصيل!
قالت الشرطة في سانت فنسنت وجزر غرينادين إن الممثل كريستيان أوليفر، المعروف بفيلمي "Speed Racer" و"Saved by the Bell: The New Class"، هو واحد من أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة يوم الخميس في منطقة البحر الكاريبي، وكان عمره 51 عامًا.
وقالت الشرطة في بيان تمت مشاركته على فيسبوك إن الحادث الذي وقع غرب بيتي نيفيس قبالة ساحل بيكيا أودى أيضًا بحياة ابنتي أوليفر: ماديتا كليبسر البالغة من العمر 10 سنوات وأنيك كليبسر البالغة من العمر 12 عامًا، كما توفي الطيار روبرت ساكس، وفق ما نقل موقع ل
وس أنجلوس تايمز
.
وغادرت الطائرة مطار جي إف ميتشل في مزرعة باغيت في بيكيا في طريقها إلى سانت لوسيا، وهي مقصد سياحي شهير في منطقة البحر الكاريبي، الساعة 12:11 ظهرًا.
وأضافت السلطات: "بعد لحظات من إقلاعها، واجهت الطائرة صعوبات وسقطت في المحيط". وفي بيان منفصل تمت مشاركته يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها تقدر جهود الصيادين والغواصين في بيكيا الذين عملوا مع خفر سواحل سانت فنسنت وجزر غرينادين لانتشال الجثث.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن سبب الحادث لم يتضح على الفور، وفتحت الشرطة تحقيقا. وتم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة كينغستاون، التي ستجري "فحوصات ما بعد الوفاة" للكشف عن أسباب وفاة الضحايا.
وجاء في بيان يوم الخميس: "تعرب RSVGPF عن تعازيها لجميع الذين تأثروا سلبًا بهذا الحادث المأساوي... ستقوم RSVGPF بتحديث الجمهور مع جمع المزيد من المعلومات."
وقبل أيام من وفاته، احتفل أوليفر - الذي شارك بناته مع زوجته ومدربة البيلاتس جيسيكا كليبسر - بالعام الجديد على إنستغرام، حيث شارك صورة لغروب الشمس على شاطئ البحر.
وكتب: "تحية من مكان ما في الجنة!... إلى المجتمع والحب... 2024 نحن قادمون!"
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