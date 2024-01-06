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الفنان مايكل بولتون يعلن اصابته بسرطان الدماغ... وهذا وضعه الصحي!
فنّ
2024-01-06 | 05:24
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الفنان مايكل بولتون يعلن اصابته بسرطان الدماغ... وهذا وضعه الصحي!
الفنان مايكل بولتون يعلن اصابته بسرطان الدماغ... وهذا وضعه الصحي!
كشف الفنان مايكل بولتون أنه تم تشخيص إصابته بسرطان الدماغ قبل العطلة مباشرة مما تطلب منه الخضوع "لجراحة فورية"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وانتقل مغني The When A Man Loves A Woman، البالغ من العمر 70 عامًا - والذي ظهر مؤخرًا على The Masked Singer في وقت سابق من العام الفائت - إلى صفحته على فيسبوك يوم الجمعة وتحدث عن صحته أمام معجبيه.
وبدأ قائلاً: "أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية!... أريد أيضًا أن أشارككم أن عام 2023 انتهى بي إلى خوض بعض التحديات غير المتوقعة للغاية... قبل العطلة مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، الأمر الذي يتطلب جراحة فورية."
ثم أضاف النجم بشكل إيجابي: "بفضل فريقي الطبي الرائع، كانت الجراحة ناجحة. أنا الآن أتعافى في المنزل وأحاط بالحب والدعم الهائلين من عائلتي."
وأوضح بولتون أنه "سأكرس وقتي وطاقتي من أجل تعافيي" وسيأخذ "استراحة موقتة من الجولات".
وقال: "إنه دائمًا أصعب شيء بالنسبة لي أن أخيب ظن معجبي أو أؤجل عرضًا، لكن ليس لدي أدنى شك في أنني أعمل بجد لتسريع تعافيي والعودة إلى الأداء قريبًا."
وأعرب المؤدي عن أنه "ممتن للغاية لكل الحب والدعم الذي أظهرتموه لي بسخاء على مر السنين".
وفي الختام، أضاف مايكل: "اعلموا أنني أحتفظ برسائلكم الإيجابية في قلبي، وسأقدم لكم المزيد من التحديثات في أقرب وقت ممكن... الكثير من الحب دائمًا، MB.".
وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى قسم التعليقات لمشاركة حبهم وتمنياتهم الطيبة للمغني وكاتب الأغاني وهو يركز على شفائه.
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