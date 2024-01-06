توقف قلب عماد الدين أديب لدقيقة... هذا ما كشفه شقيقه عمرو أديب

توقف قلب عماد الدين أديب لدقيقة... هذا ما كشفه شقيقه عمرو أديب

سرد الإعلامي المصري عمرو أديب تفاصيل تعرّض شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب لوعكة صحيّة وتوقف قلبه لدقيقة، وذلك ضمن برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر.

وفي التفاصيل، صرّح الإعلامي عمرو أديب "من يومين ثلاثة، كان أخي الإعلامي الكبير عماد الدين أديب يدير جلسة في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وقال إنه ممكن أن يصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد أربع دقائق من هذه الجملة أصيب بشبه أزمة قلبية".

وتابع عمرو أديب "عايز أشكر هذه الدولة المحترمة لأن كان فيها عربية إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، وخلال سبع دقائق تم نقل عماد للمستشفى، ولولا جاهزية الإسعاف والمستشفى العظيم كان عماد لقي مصيرا آخر، ومدير المستشفى بنفسه قام بإنعاش قلب عماد، الذي توقف لمدة دقيقة كاملة، بعدما حدث انسداد بنسبة 100% لأحد الشرايين".