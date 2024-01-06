أصالة نصري تغيب عن افتتاح فيلم ابنها... فما السبب؟

أصالة نصري تغيب عن افتتاح فيلم ابنها... فما السبب؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر غياب الفنانة السوريّة أصالة نصري عن افتتاح فيلم "الحريفة" من بطولة ابنها خالد الذهبي، فما السبب؟

في التفاصيل، صرّح خالد الذهبي أن والدته الفنانة أصالة تنشغل راهناً بالإهتمام بحفيدتها جيهان، وتستقبل الضيوف المُهنئين بقدوم المولودة الجديدة.

وأشار خالد إلى أن أصالة تواصل دعمه، وتابع "مش سيباني في أي حاجة، ورايا ورايا، مابتسبنيش خالص".