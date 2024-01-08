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إليكم قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز "غولدن غلوب"
فنّ
2024-01-08 | 03:09
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إليكم قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز "غولدن غلوب"
إليكم قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز "غولدن غلوب"
في ما يأتي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية لجوائز "غولدن غلوب" التي أقيمت دورتها الواحدة والثمانون مساء الأحد
عن فئة السينما:
أفضل فيلم درامي: "اوبنهايمر"
أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "بور ثينغز"
أفضل ممثل في فيلم درامي: كيليان مورفي في "اوبنهايمر"
أفضل ممثلة في فيلم درامي: ليلي غلادستون في "كيلرز اوف ذي فلاور مون"
أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: بول جياماتي في "ذي هولدوفرز"
أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ايما ستون في "بور ثينغز"
أفضل ممثل في دور مساعد: روبرت داوني جونيور في "اوبنهايمر"
أفضل ممثلة في دور مساعد: دفاين جوي راندولف في "ذي هولدوفرز"
أفضل مخرج: كريستوفر نولان عن "اوبنهايمر"
أفضل سيناريو: جوستين ترييه وآرثر هراري عن "اناتومي اوف ايه فول"
أفضل فيلم بلغة أجنبية: "اناتومي اوف ايه فول"
أفضل إنجاز سينمائي وعلى شباك التذاكر: "باربي"
أفضل فيلم رسوم متحركة: "ذي بوي اند ذي هيرون"
أفضل موسيقى تصويرية: لودفيغ غورانسن عن "اوبنهايمر"
أفضل أغنية أصلية: "وات واز آي ميد فور" من فيلم "باربي" كتابة "بيلي إيليش" وشقيقها "فينيس".
وعن فئة التلفزيون:
أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "ساكسشن"
أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيران كولكين في "ساكسشن"
أفضل ممثلة في مسلسل درامي: سارة سنوك في "ساكسشن"
أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "ذي بير"
أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي آلن وايت في "ذي بير"
أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: آيو إدبيري في "ذي بير"
أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "بيف"
أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: ستيفن يون في "بيف"
أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: آلي وونغ عن "بيف"
أفضل ممثلة في دور مساعد: إليزابيث ديبيكي عن "ذي كراون"
أفضل ممثل في دور مساعد: ماثيو مكفاديين عن "ساكسشن"
أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون ريكي جيرفاييز "أرماغيدن".
والأفلام التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات:
"اوبنهايمر": 5 جوائز
"بور ثينغز": جائزتان
"باربي": جائزتان
"اناتومي اوف ايه فول": جائزتان
"ذي هولدوفرز": جائزتان
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