مصوّر ابتلع لسانه خلال التصوير... وأحمد السقا ينقذ حياته في موقفٍ نادر

مصوّر ابتلع لسانه خلال التصوير... وأحمد السقا ينقذ حياته في موقفٍ نادر

كشفت المخرجة ساندرا عن موقفٍ شجاع ونادر تعرّض له الممثل المصري أحمد السقا أثناء تصوير أحد أعماله.

وفي التفاصيل، نجح الممثل أحمد السقا بإنقاذ مصوّر ابتلع لسانه بشكل مفاجئ، فلاحظ السقا أن الأخير يفقد قدرته على التنفس رغم انشغاله بتصوير أحد المشاهد، وساعده على إخراج لسانه من فمه بعدما قام ببلعه فأنقذ حياته.