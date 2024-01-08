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مصلحة الضرائب تلاحق عادل امام قضائياً... هل يتهرّب من الدفع؟
فنّ
2024-01-08 | 06:14
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مصلحة الضرائب تلاحق عادل امام قضائياً... هل يتهرّب من الدفع؟
مصلحة الضرائب تلاحق عادل امام قضائياً... هل يتهرّب من الدفع؟
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن مصلحة الضرائب في مصر تطالب الممثل المصري عادل امام بدفع ستة ملايين جنيه وهي ضريبة القيمة المضافة عن أعماله الأخيرة وستلاحقه قضائياً. فهل فعلاً يتهرّب الزعيم عادل امام من الدفع؟
أوضح المحامي خالد الأشوح، وكيل عادل امام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" التالي: "الموضوع كله متعلق بالقيمة المضافة التي تم استحداثها مؤخراً، ولم تكن موجودة قبل سابقاً، والضرائب الّتي نطالب بها فهي عن مسلسلات عفاريت عدلي علام وعوالم خفية وفلانتينو".
وأردف محامي عادل امام قائلاً "خلافنا مع الضرائب إن الأعمال اللي بيطالبونا ندفع عنها اتصورت في المنطقة الحرّة بمدينة الإنتاج الإعلامي ومش بتخضع للقيمة المضافة ومعفية منها. نحن دفعنا الضرائب اللي علينا وتقدّمنا للجنة الطعن ولجأنا لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والمحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر".
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