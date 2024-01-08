ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)

ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)

شكّل حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2012 رينا شيباني مناسبة سعيدة لتجتمع فيها ملكات جمال لبنان السابقات.

وفي التفاصيل، حبست ملكة جمال لبنان 2008 الأنفاس بجمالها في حفل الزفاف، كما ظهرت ملكة جمال لبنان 2010 بكامل أناقتها في قصر سرسق بلبنان حيث أقيم الحفل بحضور الأهل والأصدقاء.

وتداول روّاد الانترنت صورةً تجمع كلّ من رينا شيباني وروزاريتا طويل ورهف عبدالله تحت عنوان "الجمال اللبناني". يُذكر أن ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني قد دخلت القفص الذهبي وتزوّجت من الطبيب داني برّاك في حفل زفاف طغت عليه الأجواء الساحرة، وتألّقت بفستان يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.