قبلة حميمة بين كايلي جينر وممثل شهير في "غولدن غلوب" تُشعل مواقع التواصل (صورة)

أحدثت "القبلة العلنية" بين كايلي جينر وتيموثي شالاميت، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2024، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ليل الأحد.

وحضر الثنائي، الذي نادراً ما يظهر معًا في الأماكن العامة، الحفل متأخراً وسرعان ما أصبحا محط الأنظار. وتخلى الاثنان عن محيط الاحتفالات ليستمتعا بوقتهما الخاص.

وقد تم ترشيح النجم الشاب، الذي شارك في فيلم "Wonka"، لجائزة عن دوره في فيلم موسيقي أو كوميدي. ومع ذلك، لم تبتعد نظراته عن كايلي، حيث تجمعت الكاميرات حولهما، مُثبتة لحظة التقبيل.

الردود على هذا المشهد لم تتأخر، حيث تفاعل المعجبون بشكل كبير على منصة X، أي تويتر سابقاً، بمشاركة مجموعة من الميمات الكوميدية والمرحة المتعلقة بالحدث.