الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
21
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيلم عن صانع الشوكولا الشهير يحافظ على الصدارة في أميركا... لن تصدقوا كم بلغت إيراداته! (فيديو)
فنّ
2024-01-09 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيلم عن صانع الشوكولا الشهير يحافظ على الصدارة في أميركا... لن تصدقوا كم بلغت إيراداته! (فيديو)
حافظ فيلم "وونكا" الموسيقي الخيالي عن صانع الشوكولا الشهير الذي أعطى اسمه للفيلم على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع محققا 14,4 مليون دولار.
وحقّق الفيلم، وهو من إنتاج "وارنر براذرز"، إيرادات إجمالية بلغت 165 مليون دولار محليا وأكثر من 300 مليون دولار عالميا في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة له.
ويؤدي دور البطولة في فيلم "وونكا" النجم تيموتيه شالاميه إلى جانب روان أتكينسون وهيو غرانت.
وحل في المركز الثاني فيلم الرعب الجديد "نايت سويم" من إنتاج "يونيفيرسل" و"بلام هاوس"، محقّقا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وذهب المركز الثالث إلى فيلم "أكوامان أند ذي لوست كيندوم" من إنتاج شركة "وارنر براذرز"، وحقّق 10,6 ملايين دولار. ويؤدي جيسن موموا مجددا دور البطل الخارق وهو يحارب تغيّر المناخ.
وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" الذي يتناول رحلة عائلة البط كولفرت أثناء انتقالها من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقّق الفيلم 10,3 ملايين دولار.
وحلّ في المركز الخامس فيلم "إنيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة "سوني" بإيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.
آخر الأخبار
فنّ
فيلم
وونكا
الموسيقي الخيالي
صانع الشوكولا
صدارة
شباك التذاكر
أميركا الشمالية
عطلة نهاية الأسبوع
إيرادات
النجم
تيموتيه شالاميه
روان أتكينسون
هيو غرانت.
التالي
ابنة ممثل عالمي شهير تُهاجم شقيقها: "أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة"
قبلة حميمة بين كايلي جينر وممثل شهير في "غولدن غلوب" تُشعل مواقع التواصل (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-12-19
حقق رقماً خيالياً... فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
فنّ
2023-12-19
حقق رقماً خيالياً... فيلم "وونكا" يتصدر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
0
فنّ
2023-10-30
فيلم رعب يزيح فيلم تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر!
فنّ
2023-10-30
فيلم رعب يزيح فيلم تايلور سويفت عن صدارة شباك التذاكر!
0
فنّ
2023-12-19
الفيلم السعودي "مندوب الليل" يتقدم على "ونكا" ويتصدّر شباك التذاكر السعودي!
فنّ
2023-12-19
الفيلم السعودي "مندوب الليل" يتقدم على "ونكا" ويتصدّر شباك التذاكر السعودي!
0
فنّ
2023-12-04
فيلم عن جولة بيونسيه "رينيسانس" يتصدّر شباك التذاكر!
فنّ
2023-12-04
فيلم عن جولة بيونسيه "رينيسانس" يتصدّر شباك التذاكر!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
02:59
ابنة ممثل عالمي شهير تُهاجم شقيقها: "أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة"
فنّ
02:59
ابنة ممثل عالمي شهير تُهاجم شقيقها: "أنا ابنة أبي ولست ابنة محفظة"
0
فنّ
14:34
قبلة حميمة بين كايلي جينر وممثل شهير في "غولدن غلوب" تُشعل مواقع التواصل (صورة)
فنّ
14:34
قبلة حميمة بين كايلي جينر وممثل شهير في "غولدن غلوب" تُشعل مواقع التواصل (صورة)
0
فنّ
06:33
"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!
فنّ
06:33
"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!
0
فنّ
06:23
ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)
فنّ
06:23
ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
0
منوعات
2024-01-08
كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك...هكذا نجا أكثر من 200 كلب في هذا البلد!
منوعات
2024-01-08
كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك...هكذا نجا أكثر من 200 كلب في هذا البلد!
0
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
حال الطقس
00:35
سلسلة منخفضات جويّة تصل الى لبنان مساءً..استعدوا: أمطار وثلوج وصقيع
0
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
أخبار دولية
03:56
بلينكن: هناك فرصة "لاندماج" إسرائيل في الشرق الأوسط بعد "هذه المرحلة الصعبة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
15:27
هل إنعكس تصاعد المواجهات الجنوبية على حركة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قرصنة المطار... من الخارج أم من أهل البيت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تل أبيب تستعد لتبرير مسار جبهتين أمام بلينكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من هي أبرز الشخصيات والقيادات التي اغتالتها إسرائيل في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من هي أبرز الشخصيات والقيادات التي اغتالتها إسرائيل في لبنان؟
0
أخبار دولية
13:39
الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟
أخبار دولية
13:39
الخوف من الموت من الحرب لم يعد وحده هاجس الغزاويين إنما شبح الموت جوعًا أيضًا... فكيف ستستجيب الجهات الصحية العالمية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هوكستين يواصل إعداد خطة معالجة الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هوكستين يواصل إعداد خطة معالجة الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل
0
أخبار دولية
13:35
وزير الخارجية الأميركية في الإمارات والسعودية... ماذا يفعل هناك؟
أخبار دولية
13:35
وزير الخارجية الأميركية في الإمارات والسعودية... ماذا يفعل هناك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اسرائيل تخوض حربا نفسية ضد المقاومة بأساليب مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اسرائيل تخوض حربا نفسية ضد المقاومة بأساليب مختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
2
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
3
فنّ
06:23
ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)
فنّ
06:23
ظهور ملكات جمال لبنان في زفاف رينا شيباني... روزاريتا طويل تحبس الأنفاس ورهف عبدالله بكامل أناقتها (صور)
4
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
خبر عاجل
03:02
استهداف سيارة في منطقة الغندورية وسيارات الاسعاف هرعت الى المكان
5
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
6
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
منوعات
12:28
أم تقتل أطفالها الأربعة بطريقة مروعة... هكذا تُركوا لوحدهم في المنزل!
7
خبر عاجل
10:14
رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر
خبر عاجل
10:14
رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر
8
فنّ
06:33
"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!
فنّ
06:33
"الأيقونة في شاليه" و"الكرامة في أزمة"... فنانون لبنانيون عاجزون: 20% منهم من دون عمل وآخرون تخلى المنتجون عن خدماتهم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More