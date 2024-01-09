فيلم عن صانع الشوكولا الشهير يحافظ على الصدارة في أميركا... لن تصدقوا كم بلغت إيراداته! (فيديو)

حافظ فيلم "وونكا" الموسيقي الخيالي عن صانع الشوكولا الشهير الذي أعطى اسمه للفيلم على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع محققا 14,4 مليون دولار.

وحقّق الفيلم، وهو من إنتاج "وارنر براذرز"، إيرادات إجمالية بلغت 165 مليون دولار محليا وأكثر من 300 مليون دولار عالميا في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة له.

ويؤدي دور البطولة في فيلم "وونكا" النجم تيموتيه شالاميه إلى جانب روان أتكينسون وهيو غرانت.

وحل في المركز الثاني فيلم الرعب الجديد "نايت سويم" من إنتاج "يونيفيرسل" و"بلام هاوس"، محقّقا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وذهب المركز الثالث إلى فيلم "أكوامان أند ذي لوست كيندوم" من إنتاج شركة "وارنر براذرز"، وحقّق 10,6 ملايين دولار. ويؤدي جيسن موموا مجددا دور البطل الخارق وهو يحارب تغيّر المناخ.

وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "مايغريشن" الذي يتناول رحلة عائلة البط كولفرت أثناء انتقالها من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقّق الفيلم 10,3 ملايين دولار.

وحلّ في المركز الخامس فيلم "إنيوان بات يو" الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة "سوني" بإيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.