نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

نادين الراسي في المستشفى... صورة على فراش المرض تقلق الجمهور

شاركت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي صورةً مع متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، فأقلقت الجمهور على صحّتها.

وفي التفاصيل، ظهرت الممثلة نادين الراسي على فراش المرض من داخل غرفة المستشفى، وعلّقت بالقول "الحمد والشكر الك يا رب، وأنا بألف خير".

ورغم أن نادين الراسي حاولت طمأنة محبّيها على صحّتها، إلا أنّها لم تكشف عن تفاصيل مرضها ودخولها الى المستشفى، الأمر الّذي أقلق البعض.