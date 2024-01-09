حسام حبيب يغنّي "كذابة"... عودته الفنيّة بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!

حسام حبيب يغنّي "كذابة"... عودته الفنيّة بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب!

يتساءل البعض أين هو الفنان حسام حبيب بعد انفصاله عن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاءت الإجابة في الساعات الفائتة بعد انتشار عن خبر حول استعداد الفنان حسام حبيب لعودته الفنيّة بعد غياب.

وفي التفاصيل، يستعد حسام حبيب لألبومه الجديد بعنوان "كذابة"، ومن خلاله يعود الى عالم الغناء بعد انقطاع دام سنوات.

وحسب المعلومات المُتداولة، سيطرح حسام حبيب جديده في آخر شهر كانون الثاني.