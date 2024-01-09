"عيب والله عيب"... نيقولا معوّض يعبّر عن استيائه من "تفاهة" البعض

"عيب والله عيب"... نيقولا معوّض يعبّر عن استيائه من "تفاهة" البعض

عادت المقارنة بين نجوميّة ممثلي لبنان وممثلي سوريا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ويشنّ بعض الناشطين هجوماً شرساً على وجوه معروفة دفاعاً عن نجومهم المفضّلين.

في سياقٍ متصل، أعرب الممثل نيقولا معوّض عن استيائه من تفاهة البعض، وسخر في منشورٍ عبر خاصيّة القصص القصيرة قائلاً "أمنيتي للـ 2024 إنّو تخلص أزمة الممثل السوري والممثل اللبناني ليرجع يعمّ السلام بمنطقتنا العربيّة".

وختم معوض منشوره بعبارة "تفاهة ما بعدها تفاهة. عيب والله عيب".