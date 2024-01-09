شيرين عبد الوهاب تسبّ وتقذف منتج شهير... هل تمّ استدعاؤها للتحقيق؟

شيرين عبد الوهاب تسبّ وتقذف منتج شهير... هل تمّ استدعاؤها للتحقيق؟

تصدّر إسم النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت وسائل إعلام مصريّة خبر استدعاء الأخيرة للتحقيق في قضية سبّ وقذف وتشهير بالمنتج الشهير محمد الشاعر.

وفي أوّل تعليقٍ لوكيل شيرين عبد الوهاب، صرّح المحامي د. حسام لطفي أن شيرين لم تتلقَ اي استدعاءات للحضور أمام جهات التحقيقات في أي قضية.

ولفت وكيل شيرين القانوني الى أن "إذا كانت جهات التحقيق قد أصدرت قراراً باستدعاء المطربة شيرين، فسأكون أول من يتلقى هذا الاستدعاء".