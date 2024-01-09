سعد لمجرد يساند دنيا بطمة في محنتها: الله يقوّي إيمانك أختي

سعد لمجرد يساند دنيا بطمة في محنتها: الله يقوّي إيمانك أختي

تضامناً معها في قضية "حمزة مون بيبي" الّتي قد تدخلها السجن، ساند الفنان المغربي سعد لمجرد زميلته الفنانة دنيا بطمة في محنتها.

ونشر سعد لمجرد صورةً لدنيا بطمة عبر الستوري على انستغرام، وأرفقها بالعبارة التالية "أختي دنيا، الله يفرج همّك ويريّح بالك ويقوّي إيمانك".

بدورها، ردّت دنيا بطمة قائلةً "اللهم آمين أجمعين أخي سعد العزيز ويحفظك من شرّ الحاسدين".