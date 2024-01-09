سجن مغنٍ انتقد الحجاب الإلزامي في إيران

سجن مغنٍ انتقد الحجاب الإلزامي في إيران

قضت محكمة إيرانية بسجن المغني مهدي يراحي وجلده 74 جلدة بعدما أطلق أغنية تنتقد الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت محاميته الثلاثاء.



وتم توقيف يراحي في آب، لتوزيعه "أغنية مخالفة للقانون" شكلت تحديا "لأخلاق وأعراف مجتمع إسلامي". وأُفرج عنه بكفالة في تشرين الأول.



وقضت المحكمة الثورية في طهران بسجن يراحي "مدة يبلغ مجموعها عامين وثمانية أشهر" بعدة تهم، وفق ما ذكرت محاميته زهرا منويي على منصة "إكس"، لكن أحكام السجن في القانون الإيراني تُحتسب بشكل متزامن، ما يعني أنه سيسجن لمدة عام، وفق المحامية.



وأطلق المغني أغنية بعنوان "روسريتو"، أي "وشاحك" بالفارسية قبل وقت قصير من حلول ذكرى وفاة مهسا أميني.



وفي تسجيل مدته ثلاث دقائق رافق إطلاق الأغنية، أعرب يراحي عن تأييده حق النساء في اختيار وضع الحجاب من عدمه، وأهدى الأغنية إلى "النساء الإيرانيات الشجاعات" اللواتي شاركن في الحراك الاحتجاجي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وسبق ليراحي أن فاز بجائزة أفضل مغني بوب في مهرجان فجر الذي يعد أهم حدث موسيقي ينظّم بدعم من الحكومة الإيرانية.



وتحوّلت أغنيته "سرود زن"، والتي صدرت في تشرين الأول، إلى نشيد احتجاجي تم ترداده خصوصا في الجامعات.



وانتقد يراحي السلطات مرارا خلال حفلاته الموسيقية، متهما إياها بالتمييز خصوصا في محافظة خوزستان المتعددة الأعراق والتي يتحدر منها.