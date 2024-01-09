مقال حول ميول تايلور سويفت الجنسية يثير ردود فعل عنيفة

أثار مقال مطوّل عن التوجه الجنسي للمغنية "تايلور سويفت"، غضبا على الإنترنت، مع دعوة بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى سحبه.وأشار المقال المؤلف من خمسة آلاف كلمة والمنشور في صفحات الرأي في "نيويورك تايمز" إلى أن المغنية التي تحظى بشعبية كبيرة ترسل إشارات مبطنة إلى معجبيها بأنها مثلية، رغم تأكيداتها العلنية بأنها مغايرة الميول الجنسية.ولم ترد الصحيفة ولا وكلاء سويفت على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على المقال.وجمع المقال الذي كتبته "آنا ماركس"، وهي محررة في قسم الرأي في "نيويورك تايمز"، قائمة من المرات التي حاولت فيها سويفت أن تقدم نفسها بشكل مبطن على أنها مثلية.وافتتحت ماركس مقالها بالإشارة إلى الاضطرابات الداخلية التي تعانيها "تشيلي رايت"، وهي مغنية وناشطة مثلية قالت إنها بقيت منغلقة على نفسها لسنوات لأسباب شخصية وأخرى مرتبطة بمسيرتها المهنية.وبعد نشر المقال عن تايلور سويفت، قالت رايت على منصة إكس في عطلة نهاية الأسبوع "لقد ذُكرت في المقال، لذلك سأعلّق عليه".وأضافت "أعتقد أنه كان من المشين أن تنشره صحيفة نيويورك تايمز. دُفعت إلى قراءته، ليس لأن الكاتبة ذكرت أنني كنت على وشك إنهاء حياتي بل لأن رؤية أن الحياة الجنسية لشخصية عامة يجري التحدث فيها أمر مزعج".