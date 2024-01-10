"فرحة ومرحة"... سيرين عبد النور مع ورد الخال في صورة جديدة!

"فرحة ومرحة"... سيرين عبد النور مع ورد الخال في صورة جديدة!

بأجواءٍ طغت عليها العفوية وروح الصداقة، أطلّت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور مع زميلتها الممثلة ورد الخال عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وكان لافتاً أن سيرين عبد النور قد علّقت على صورتها مع ورد الخال بعبارة "فرحة ومرح"، وهي عبارة عادةً تُستخدم للدلالة على الصداقة المتينة بين شخصين.

بدورها، أعادت ورد الخال نشر صورتها مع سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي أيضاً.