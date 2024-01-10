تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

عبر خاصيّة القصص القصيرة، أعلنت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي أنها خرجت من المستشفى بعدما سألها البعض عن تطوّرات حالتها الصحيّة على خلفيّة نشرها صورةٍ على فراش المرض في الساعات الماضية.

وبعدما طمأنت نادين الراسي محبّيها أن صحّتها قد تحسّنت واستعادت عافيتها، كشفت أن والدتها في المستشفى أيضاً ومن المُتوقّع عودتها الى المنزل في اليومين المُقبلين.